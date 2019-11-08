Двое пострадали в ДТП на трассе Вологда – Новая Ладога. Грузовик опрокинулся, легковушка в кювете

Три автомобиля – грузовой и два легковых – столкнулись днём 8 ноября на автодороге А-114 Вологда – Новая Ладога, на участке между Сомино и Пикалёво (Бокситогорский район Ленинградской области). Одна из легковых машин вылетела в кювет, туда же опрокинулся грузовик.

На место прибыли несколько карет скорой помощи, сообщают очевидцы в «Мегаполисе» и в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По данным «Дорожного инспектора», два человека получили лёгкие травмы. Медицинскую помощь им оказали на месте.



