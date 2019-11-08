Дорожные работы ограничат Пулковское шоссе, а ремонт тротуаров – проспект Стачек

В ближайшие дни в Петербурге введут новые ограничения движения из-за дорожных работ и работ на коммуникациях. В том числе, ограничения ждут Пулковское шоссе, проспект Стачек, Благодатную улицу и улицу Руставели.

Как сообщает 8 ноября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, в связи с работами по устройству въезда-выезда, проводимыми по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», с 9 по 15 ноября будет ограничено движение транспорта по Пулковскому шоссе у Кокколевской улицы.

В субботу же вступают в силу ограничения на проспекте Стачек, связанные с ремонтом тротуаров, который выполняет АО «ПО «Возрождение». Движение транспорта ограничат:





с 9 ноября по 2 декабря – на участке от Комсомольской площади до дороги на Турухтанные острова, включая перекрестки с улицей Зенитчиков и с дорогой на Турухтанные острова, а также от улицы Трефолева до улицы Корнеева, включая перекресток с Трефолева;

с 23 ноября по 2 декабря – от улицы Васи Алексеева до улицы Новостроек, включая перекресток с Васи Алексеева.

Помимо этого с 3 по 4 декабря закроют движение по боковому проезду нечетной стороны проспекта Стачек от Промышленной улицы до улицы Гладкова и ограничат – по дороге в Угольную гавань у 1-го Красненького моста.

Ремонт оборудования газопровода, проводимый ООО «ПетербургГаз», внесет изменения в схему движения сразу на нескольких участках. С 00:00 до 6:00 9 ноября будет ограничено движение по Благодатной улице от улицы Севастьянова до Свеаборгской улицы.

Также по ночам (с 00:00 до 6:00) 9, 10, 16 и 17 ноября будет ограничен проезд по Торжковской улице от набережной Чёрной речки до Лисичанской улицы.

А с 12 по 16 ноября в период с 22:00 до 6:00 ограничат движение по улице Шкапина от улицы Метростроевцев до Библиотечного переулка.

Помимо этого с 12 по 13 ноября в связи с работами ООО «Апельсин» по прокладке электрокабеля закрывается движение по улице Корякова от Елизаветинской улицы до Варваринской улицы. Объезд предполагается по Елизаветиской улие, Ваврваринской улице, улице Корякова и Эриванской улице.

С 12 по 25 ноября ограничивается движение по улице Руставели на участке от проспекта Луначарского до Киришской улицы. АО «МегаМейд» будет прокладывать там теплосети.

А с 12 ноября 2019 года по 21 апреля 2020 года в связи с размещением пешеходной галереи для капремонта фасада дома 82 по набережной реки Мойки ограничивается движение по четной

стороне набережной от Прачечного переулка до Фонарного переулка. Работы ведет ООО «СК «Ампир».