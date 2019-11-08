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Город
08.11.2019 17:46
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Дорожные работы ограничат Пулковское шоссе, а ремонт тротуаров – проспект Стачек

В ближайшие дни в Петербурге введут новые ограничения движения из-за дорожных работ и работ на коммуникациях. В том числе, ограничения ждут Пулковское шоссе, проспект Стачек, Благодатную улицу и улицу Руставели.

Как сообщает 8 ноября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, в связи с работами по устройству въезда-выезда, проводимыми по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», с 9 по 15 ноября будет ограничено движение транспорта по Пулковскому шоссе у Кокколевской улицы.

В субботу же вступают в силу ограничения на проспекте Стачек, связанные с ремонтом тротуаров, который выполняет АО «ПО «Возрождение». Движение транспорта ограничат:

 


  • с 9 ноября по 2 декабря – на участке от Комсомольской площади до дороги на Турухтанные острова, включая перекрестки с улицей Зенитчиков и с дорогой на Турухтанные острова, а также от улицы Трефолева до улицы Корнеева, включая перекресток с Трефолева;
  • с 23 ноября по 2 декабря – от улицы Васи Алексеева до улицы Новостроек, включая перекресток с Васи Алексеева.

 

Помимо этого с 3 по 4 декабря закроют движение по боковому проезду нечетной стороны проспекта Стачек от Промышленной улицы до улицы Гладкова и ограничат – по дороге в Угольную гавань у 1-го Красненького моста.

Дорожные работы ограничат Пулковское шоссе, а ремонт тротуаров – проспект Стачек

Ремонт оборудования газопровода, проводимый ООО «ПетербургГаз», внесет изменения в схему движения сразу на нескольких участках. С 00:00 до 6:00 9 ноября будет ограничено движение по Благодатной улице от улицы Севастьянова до Свеаборгской улицы.

Также по ночам (с 00:00 до 6:00) 9, 10, 16 и 17 ноября будет ограничен проезд по Торжковской улице от набережной Чёрной речки до Лисичанской улицы.

А с 12 по 16 ноября в период с 22:00 до 6:00 ограничат движение по улице Шкапина от улицы Метростроевцев до Библиотечного переулка.

Дорожные работы ограничат Пулковское шоссе, а ремонт тротуаров – проспект Стачек

Помимо этого с 12 по 13 ноября в связи с работами ООО «Апельсин» по прокладке электрокабеля закрывается движение по улице Корякова от Елизаветинской улицы до Варваринской улицы. Объезд предполагается по Елизаветиской улие, Ваврваринской улице, улице Корякова и Эриванской улице.

С 12 по 25 ноября ограничивается движение по улице Руставели на участке от проспекта Луначарского до Киришской улицы. АО «МегаМейд» будет прокладывать там теплосети.

А с 12 ноября 2019 года по 21 апреля 2020 года в связи с размещением пешеходной галереи для капремонта фасада дома 82 по набережной реки Мойки ограничивается движение по четной
стороне набережной от Прачечного переулка до Фонарного переулка. Работы ведет ООО «СК «Ампир».

Дорожные работы ограничат Пулковское шоссе, а ремонт тротуаров – проспект Стачек

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