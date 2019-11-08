В Рыбацком внедорожник в луже кипятка прицепили тросом к забору. Чтобы не уплыл

Прорыв теплосети вынудил владельца внедорожника позаботиться о безопасности своей машины и прицепить ее тросом к забору. Труба прохудилась в Рыбацком вечером 8 ноября.

Фотографии с места аварии у первого дома по Шлиссельбургскому проспекту в группе района выложили очевидцы. На них Range Rover стоит в луже кипятка, владелец, вероятно, все же побоялся залезть в машину и отъехать, но просто так оставить ее тоже не мог.

В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» добавили, что, вероятно, переживает автовладелец напрасно. Видимых повреждений все угодившие в лужу машины не имеют, ремонтная бригада, которая работает на месте с часа дня, локализовала дефект и начала ремонт.

В зоне аварии один дом, горячую воду там не отключали.



