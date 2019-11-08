СМИ: Суд Вены освободил обвиняемого в хищении на стройке Эрмитажа экс-чиновника Минкульта РФ

Австрийский суд постановил отпустить под залог экс-чиновника Бориса Мазо, которого в Европе задержали по подозрению в отмывании денег.

«Земельный суд Вены по уголовным делам в пятницу принял решение освободить бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо под залог в 25 тысяч евро», – об этом 8 ноября сообщает ТАСС.

Экс-чиновнику пока запрещено покидать территорию Австрии.

Ранее СМИ рассказали, что в Испании отпустили под подписку о невыезде жену и сына экс-чиновника Минкультуры России. Официально его имя не называется, однако издание La opinion de Malaga пишет, что речь идет о Борисе Мазо. По версии СМИ, он купил недвижимость на курорте Марбелья за 4 миллиона евро. В Испании делом занимается отдел экономической и налоговой преступности.

Борис Мазо и экс-министр культуры Григорий Пирумов являются фигурантами дела о преступном сообществе, созданном для хищений на госконтрактах. Один из эпизодов — хищение не менее 450 млн рублей при заключении контракта на строительство фондохранилища Эрмитажа. Оба также были фигурантами первого дела Минкульта. За хищение 164 млн на охраняемых объектах Пирумов и Мазо получили небольшие сроки и вышли на свободу. Бывший министр культуры на воле не задержался, он арестован по «эрмитажному делу».



