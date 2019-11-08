В оранжерее Таврического сада замерзают агавы, фикусы и 75-летняя пальма. Виновата труба-беспризорница

Коммунальная авария поставила под угрозу коллекцию растений в оранжерее Таврического сада в Петербурге. Температура сползла вниз настолько, что мёрзнет уже не только теплолюбивая зелень.

Как сообщили «Фонтанке» в оранжерее 8 ноября, похолодание на Шпалерной, 43, началось два дня назад. Помещение в 400 квадратных метров остыло стремительно, сейчас температура с трудом дотягивает до десяти градусов тепла.

«У нас растут 75-летние пальмы, цитрусовые, агавы, фикусы. Для них комфортная температура должна быть не ниже 19 градусов, 13 – это уже холодно», – рассказывают сотрудники оранжереи.

На их попечении около двух тысяч растений. При ночном минусе на улице помещение едва прогревается до пяти-шести градусов. Это, как говорят сотрудники, подвергает риску даже морозостойкие виды.





«Не знаю, сколько они ещё смогут продержаться. Обогреватели, конечно, работают, но дополнительные установить не получится, иначе перегрузим сеть», – говорят в оранжерее. По словам сотрудников, понимания у коммунальных служб они не нашли: от трубы открестились все.

Кому принадлежит проблемная труба, с уверенностью чиновники сказать не могут. Несколько лет назад участок на углу Шпалерной и Потёмкинской был в залоге по кредиту у банка «Санкт-Петербург», но, как заверяют в финансовой организации, его продали и никакого отношения ни к нему, ни к трубам уже не имеют.

Тем не менее эксплуатирующая организация не назначена. В сентябре труба прохудилась в очередной раз, ремонта, как говорят в оранжерее, ждали едва ли не три недели, но тогда погода ещё позволяла.

В администрации Центрального района «Фонтанке» сообщили, что коммуникации починят на добровольных началах. Подыскать исполнителя попросили комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Там спасать растения от холода поручили ГУП «ТЭК». «Бригада будет направлена сегодня», – заверили в комитете.