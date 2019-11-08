Китайцы начинают «электрическое» вторжение в Европу. Первым будет кроссовер – дешевле хетчбэка

Шанхайский автопроизводитель Aiways получил все необходимые сертификаты для того, чтобы выпустить на рынок первый китайский электрический кроссовер в Европе.

Aiways U5 будет представлен в Китае 29 ноября и сначала поступит на внутренний рынок, сообщает 8 ноября Bloomberg. Продажи планируется начать во втором квартале следующего года. Для европейского рынка будет подготовлена специальная модификация, учитывающая местные вкусы и требования регуляторов.

Компания осознает, что вступает на рынок, где десятилетиями доминировали местные, американские и японские автопроизводители, и отвоевать себе место будет непросто, заявил журналистам соучредитель Aiways Фу Цян. Однако за ее продвижением в Европе будут внимательно следить десятки подобных китайских компаний, производящих электромобили и имеющих не менее масштабные амбиции.





На фоне слабеющих продаж внутри Китая экспансия на европейский рынок выглядит логичным шагом. По мнению Bloomberg, сам по себе этот шаг уже знаменует «исторический» разворот, поскольку на протяжении многих лет, наоборот, европейские и американские автопроизводители старались завоевать китайский рынок. Теперь же набирает силу движение в обратном направлении.

Китайские автомобили с традиционными двигателями давно уже стали привычными за пределами страны – но не электрические. А между тем, именно Китай является мировым лидером как по количеству, так и по разнообразию моделей электрокаров. Их выпуском заняты более полутысячи компаний – это настолько много, что даже вызвало озабоченность у властей.

Судя по всему, китайцы на европейском рынке электромобилей собираются применить свое испытанное оружие – низкие, почти демпинговые цены. Aiways U5, по заявлению господина Фу Цяна, будет стоить от 25 тысяч евро. Аналогичные электрокроссоверы немецкого или американского производства обходятся в разы дороже, и даже многие хетчбэки, такие как Volkswagen ID.3 или Opel Corsa E, стоят или дороже, или почти столько же.