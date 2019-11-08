Гендиректор «Зенита»: Если «Новокрестовскую» переименуют, то её оформят в стиле клуба

В случае переименования станции «Новокрестовская» в «Зенит» может измениться её дизайн. В интерьере станции могут появиться элементы символики клуба. Об этом 8 ноября рассказал генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев.

«Станция "Зенит", которая располагается рядом со стадионом, – это будет очень правильно и будет служить на пользу городу и клубу. Надеюсь, топонимическая комиссия поддержит нас, – заявил Медведев. – Если будет переименование, то будут элементы, естественно, использоваться». При этом любые изменения будут согласовываться с городскими властями.

Стоит отметить, что директор "Зенита" отказался назвать финансирование, которое клуб готов выделить на новое название для станции. "Скажешь, сколько готов, и все деньги потратят", – заметил Медведев.

Напомним, что на днях на сайте городского правительства появился опрос о целесообразности переименования "Новокрестовской" в "Зенит". Мнения горожан будут собирать до 21 ноября.



