Соавтор проекта Судебного квартала предложил оставить Верховный суд в парке. Но без жилья

Соавтор проекта Судебного квартала на проспекте Добролюбова архитектор Евгений Герасимов предложил отказаться от переноса проекта на Смольную набережную и реализовать его в старой локации, но без жилья для судей. Об этом 8 ноября сообщила компания «Евгений Герасимов и партнеры». Это, по его мнению, сэкономит миллиарды рублей и годы работы.

«Мое предложение: построить Верховный суд на Ватном острове, но отказаться от строительства жилого квартала для судей. На его месте возвести здание собственно Верховного суда. Таким образом, все три здания – Верховный суд, судебный департамент, театра танца Бориса Эйфмана – выстроятся в одну линию», – цитирует компания слова Герасимова.

По мнению архитектора, решение имеет ряд преимуществ. Петроградский район все равно получит новый парк (правда, его площадь сократится с 9 до 5,3 га), сад на Неве, который накануне вычеркнули из перечня зеленых насаждений ради переноса проекта на Смольную набережную, будет сохранен. Кроме того, решение сэкономит «миллиарды рублей и годы работы».

По данным Евгения Герасимова, подземная часть работ на участке вдоль Добролюбова практически завершена, а все фундаменты можно использовать для возведения зданий и продолжать строить квартал по готовому проекту. Жилье для судей архитектор предложил приобрести в одном из строящихся на Петровском острове жилых комплексов.





«Как многие знают, наша мастерская совместно с Сергеем Чобаном и бюро SPEECH работала над проектом комплекса Верховного суда и Театра танца Бориса Эйфмана с 2016-го по 2019 год. Проект полностью закончен, работа оплачена. Коммерчески моя компания не заинтересована в строительстве комплекса именно на этом месте. Я вношу свое предложение как архитектор и горожанин», – добавил архитектор. Он направил свое предложение в Смольный и управделами президента.

Напомним, в апреле 2019 года во время визита в Петербург Владимира Путина было объявлено, что вместо судебного квартала на территории между Малой Невой и проспектом Добролюбова появится парк. В этой локации оставили только театр Бориса Эйфмана.

Для размещения здания Верховного суда выбрали территорию на Смольной набережной, которую Заксобрание осенью исключило из состава рекреационных зон (ЗНОП). В ноябре губернатор Беглов подписал соответствующие поправки, которые уже готовятся оспорить в суде городские активисты. По закону «сад на Неве» не мог лишиться статуса сквера, так как в Центральном районе показатель обеспеченности «зеленью» не дотягивает до норматива. Вместо сада законодатели включили в состав ЗНОП шесть территорий вдоль дорог и набережных, пять из которых числятся в перечне специальных зеленых насаждений, которые выполняют защитную, а не рекреационную функцию. «Фонтанка» показывала, где власти предложили гулять петербуржцам.