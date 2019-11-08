Уникальный мост против уникального ледокола. На Балтзаводе думают, пройдет ли «Арктика» под ЗСД

Дирекция Балтийского завода размышляет над тем, как атомный ледокол «Арктика» уйдет из Невы. Ключевое — пройти под выросшим за годы строительства мостом.

Станислав Забурдаев/Коммерсантъ

Ходовые испытания первого в своей серии ледокола «Арктика» назначены на декабрь. Ранее на головном судне проекта 22220 были запущены реакторы. Для ходовых испытаний ледокол должен выйти в Финский залив. Но на пути его в буквальном смысле вырос Западный скоростной диаметр. Дело в том, что строить «Арктику» начали в 2013 году, а двухъярусный мост через Морской канал появился только в 2016-м.

Он входит в состав южной эстакады основного хода трассы, является одним из сложнейших объектов центрального участка и самым высоким вантовым мостом Петербурга. При его возведении был применен метод продольной надвижки. Это первое в мире пролетное строение, смонтированное таким способом и с такими характеристиками. Длина центрального пролета — 320 метров. А общая — 720 метров. Подмостовой габарит — 52 метра. Ровно такая же высота у ледоколов проекта 22220.

То, что такая проблема существует, «Фонтанке» 8 ноября подтвердили в пресс-службе завода. Но не согласились при этом считать ее нерешаемой, уточняя, что ледокол двухосадочный, сможет и «присесть». В доказательство процитировали своего главного инженера: «Арктика» пройдет под ЗСД». Но детали технологического решения обещали предоставить позднее.

«Арктика» должна стать первым по величине и мощности ледоколом в мире. Его длина — 173,3 м, а ширина — 34 м. Вместе со строящимися рядом серийными ледоколами того же проекта 22220 «Сибирью» и «Уралом» он сменит своих предшественников на Северном морском пути, у которых заканчивается срок эксплуатации. Суда смогут работать в море и устьях рек, в одиночку проводить танкеры через трехметровые льды.



