Драматический актёр погиб в ДТП: его выезд на встречку под знак «Обгон запрещён» зафиксировал регистратор

В ДТП под Минусинском погиб 64-летний актёр Виктор Бубенков, проработавший на сцене местного драматического театра 19 лет. Трагический момент стал последней записью видеорегистратора, установленного в машине актёра.

Как пишет 8 ноября издание «Хакасия», авария произошла на 1-м километре автодороги Минусинск – Большая Ничка – Жерлык 4 ноября, когда мужчина на своём «Лифане» возвращался в город. В нарушение требований знака «Обгон запрещён» водитель пересёк двойную сплошную линию, чтобы обогнать другую машину. На изгибе дороги «Лифан» начало мотать из стороны в сторону и выкинуло в кювет – в деревья. Виктор Бубенков скончался на месте.

О силе удара свидетельствуют повреждения автомобиля – его фотографии опубликовало минусинское издание «Среда 24».





Виктор Бубенков работал в Абаканском русском драматическом театре имени Лермонтова, 18 лет был директором Нижнетагильского театра, а в последние годы – актёром Минусинского драматического театра. На сайте театра сообщалось о смерти актёра, коллеги выразили скорбь и соболезнования его родным и близким.