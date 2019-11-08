Капремонт включает обратный отсчет. Взносы с петербуржцев вырастут вдвое

Плата за капитальный ремонт домов увеличивается с 4-5 рублей за квадратный метр сразу до 8-9 рублей. Бюджет начинает самоустраняться от общей собственности горожан.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Сезон поствыборного повышения тарифов в Петербурге в самом разгаре, и транспортный блок Смольного с 60 рублями за проезд может немного передохнуть: на подиуме главных объектов социального возмущения его готовится сменить жилищный. Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов Смольный хочет поднять почти вдвое.

Собеседники «Фонтанки» в фонде капремонта говорят, что деваться некуда, так как с начала его работы недоремонт по всем видам уже составляет около 3,5 тысяч объектов — это больше, чем годовой план. Но и бюджет помогать не хочет — свое участие в процессе он тоже сокращает примерно в 2 раза.

Проект постановления опубликован на сайте Смольного вечером 8 ноября. Больше всего, как и раньше, заплатят жители дореволюционных домов и тех, что были возведены после 1980-го и имеют наружные многослойные и оштукатуренные ограждающие конструкции: в зависимости от наличия или отсутствия лифта, ставка составляет 8,5 или 9 рублей.

Наименьшие взносы приготовлены для жителей кирпичных домов 1970-х и 1980-х: 8 или 8,5 рублей. За панельки того же периода надо будет платить 8,2 или 8,7 рубля, за дома после 1980 года с вентилируемыми фасадами — 8,25 и 8,75 рубля. Кирпичные хрущевки обойдутся в 8,12 и 8,62 рубля, панельные — в 8,3 и 8,8.





8,34 и 8,84 — это ставки для сталинок постройки 1931–1956 гг., конструктивистских домов 1918–1930 гг. и «немецких» постройки 1945–1948 гг.».

Ситуация с фондом капремонта в общем повторяет коллизию с тарифами на проезд в общественном транспорте. Есть региональная программа до 2039 года и годовой ремонтный план (в случае с перевозчиками — объем необходимой транспортной работы), который финансируется из двух источников: взносы с населения (соответственно, оплата в автобусе или метро) и субсидия. Как нам не устают сообщать власти, коэффициент покрытия для транспортников — то есть доля бюджета в покрытии их затрат — перевалил за 40%, этим объясняют необходимость повышать цену за проезд.

В капремонте ситуация в этом смысле аналогичная. Согласно отчетности фонда, более или менее заметную роль в исполнении плана взносы горожан стали играть с 2016 года, когда от них получили 3,3 млрд рублей при 5,1 млрд субсидии; на следующий год стороны практически выровнялись — примерно по 6 млрд рублей из бюджета и за счет взносов. Говоря о 2019 годе, фонд отчитывается, что из казны в этом году получено 4,3 млрд рублей; общий объем работ на 2019-й оценивается примерно в 9,8 млрд, если включить сюда дома со спецсчетами, где конкурсы объявляет не фонд, а жилищные агентства.

Летом жилком в ходе нулевых чтений бюджета 2020 года просил увеличить субсидию фонду капремонта на 4,4 млрд рублей, то есть вдвое. Цифра фантастическая, но и само мероприятие традиционно проходит по девизом «за спрос денег не берут». Аргументируя заявку, председатель комитета Виктор Борщев отмечал, что такая сумма требуется на проведение работ в 467 домах — раньше включить их в планы не позволял дефицит средств. Уже тогда финансовый блок, чья работа — жадничать, засомневался, что эту проблему надо решать за счет казны. При этом он в очередной раз упирал на то, что в Петербурге одни из самых низких взносов в стране, 4—5 рублей за метр. В Москве, к примеру, — 18,19 руб., в Ленобласти — 7,2. Жилком отвечал, что не готов самостоятельно двигать московскую модель и инициировать какой-то радикальный рост ставок, только в пределах рубля.

Два месяца и одни губернаторские выборы спустя все изменилось: на сайте Смольного появился проект постановления, согласно которому взносы в 2020-м вырастут на 2 рубля, или на 40–49% в зависимости от типа дома. Жителей дореволюционных домов с лифтами призвали готовиться к 6,5–7 рублям, в зависимости от наличия лифта, хрущевок — к 6,3–6,8 рубля. Кирпичные новостройки попадали в диапазон 6,06–6,56 рубля за квадрат. Теперь и эти цифры за счастье.

Похоже, бюджет, который в значительной мере наполняют опять же горожане, умывает руки. В проекте на ближайшие три года просматривается подобие обратного отсчета — 3 млрд, 2 млрд, 1 млрд. 0 тоже не за горами. «Здесь у нас логика такая же, какой мы придерживались в предыдущие годы, — говорил ранее глава комитета финансов Алексей Корабельников. — У нас увеличиваются взносы жителей за капитальный ремонт; соответственно, мы снижаем субсидии для того, чтобы в определенной перспективе выйти на отсутствие субсидий и полное обеспечение работ как раз за счет платежей собственников жилых помещений. Эта логика закладывалась изначально, но для того, чтобы поддержать фонд на первом этапе, предусматривались субсидии, а в перспективе от них надо отходить».

Взносы и правда периодически повышались, но для того, чтобы минимальный размер вырос с 2 рублей за квадратный метр до 4, потребовалось 5 лет; теперь же двукратный скачок планируется сделать одномоментно.





Если предположить, что собираемость взносов не изменится, выходит, что в следующем году горожане заплатят около 8,5 млрд рублей, а общий объем финансирования в этом случае составит 11,5 млрд. Однако уже сейчас фонд сталкивается с проблемой неплатежей. На начало 2019 года петербуржцы задолжали 1,3 млрд рублей. Часть этих долгов — мертвый груз, по которым уже и сроки давности вышли. Тем не менее фонд в 2019 году пытается взыскать все, что можно и нельзя, подавая заявления на выдачу fontanka.ru/2019/07/22/106// судебных приказов. Всего подготовлено уже около 60 тысяч. Кто-то их спокойно оспаривает, кто-то платит — в итоге на данный момент таким образом добрали 200 млн рублей. До конца года предполагается взыскать еще 100 млн, однако двукратный рост ставок может привести к резкому увеличению неплатежей, в особенности среди жителей новостроек, которые платят по высшей ставке, но даже не видят себя в региональной программе, так как ремонт их домам потребуется еще не скоро.

Такой же реакции можно было бы ожидать со стороны жителей исторической части города. «Фонтанка» неоднократно писала об их претензиях к качеству работы подрядчиков фонда на сложных фасадах. Последняя история касается Дома Агафонова на Каменноостровском. Однако повышение взносов происходит одновременно с подключением к вопросу КГИОП. В 2020 году комитет получит 185 млн рублей на разработку 60 проектов для реставрации исторических фасадов высших категорий сложности. Предполагается, что полный список зданий включит в себя 255 адресов, и с 2021 года на них будут выделять по 2 млрд ежегодно. Источником средств виртуально назван туристический сбор, однако проследить путь конкретного доллара из кармана туриста до исторического фасада невозможно.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»