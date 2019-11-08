Червяки глубокой заморозки. Петербурженка четыре месяца хранит пирожок с опарышами, ожидая прокурорского ответа

Пока петербургская прокуратура думает над судьбой уголовного дела о пирожке с опарышами, вещдок 4 месяца томится в морозилке на ответственном хранении. Мама откусившей его девочки просит надзор поторопиться.

Фото: читательница "Фонтанки" Виктория

О судьбе пирожка и предпринимателя, который его продал, «Фонтанке» 8 ноября рассказал адвокат петербурженки Виктории. С момента, когда она с дочкой пришла в продуктовый магазин на улице Руставели и купила два пирожка производства фирмы Fazer, прошло четыре месяца, но иск к владельцу магазина, индивидуальному предпринимателю Вугару Меджидову, она подать до сих пор не может.

Как объяснил юрист Александр Еремин, в истории с пирожком, начиненным опарышами, полиция искала уголовный состав, к делу подключался даже Следственный комитет. Повода для привлечения Меджидова по УК силовики предсказуемо не нашли, но процедура обязала передать весь наработанный материал в прокуратуру. По словам Еремина, материалы отдали в надзор около двух месяцев назад, и бумаги до сих пор обратно не вернулись. Виктория написала обращение к руководству ведомства, утверждая, что прокуратура затягивает процесс, – из центрального аппарата ведомства в Калининский район 6 ноября отправилось письмо с требованием ее слова проверить и, если они подтвердятся, отреагировать. Без постановления об отказе в возбуждении дела, добавил защитник, он не может заявить гражданский иск и компенсировать моральный вред.





Тем временем пирожок с июля лежит в морозилке: после обращения в полицию Виктория подписала бумагу об ответственном хранении и выбросить замороженных опарышей пока не рискует. Она добавила, что для дочки перекус червивой сдобой прошел без последствий для здоровья, но «пирожки она больше не просит».

Магазин продолжает работать, а его владелец – получать штрафы за нелегальную продажу алкоголя. Роспотребнадзор, по данным СПАРК, достаточно регулярно наведывается к Меджидову, изучает полки магазина и находит нарушения. (Например, там нет указателей на продукты без заменителя молочного жира.) «Фонтанка» запросила ведомство на предмет итогов июльской проверки. Тогда, как сообщалось ранее, Роспотребнадзор нашел в магазине антисанитарию и мух. Сами мясные пирожки – продукт глубокой заморозки, в магазине в специальной печке их лишь подогревают.