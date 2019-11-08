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Город
09.11.2019 12:12
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«Если он как Бэнкси, мы ему сами красок купим». Кого волнует участь двора Нельсона на Петроградской

До конца декабря решится судьба самого известного двора Петроградского района. Жильцы – за классическое оформление пространства, чиновники прячутся за бюрократией. Неформальный арт-объект как-никак.

«Если он как Бэнкси, мы ему сами красок купим». Кого волнует участь двора Нельсона на Петроградской

Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

В двух петербургских домах на Петроградке стартовало голосование, которое решит судьбу небезызвестного двора Нельсона. Защитники сюрреалистического арт-объекта, которые на собрание собственников не явились, ратуют за сохранение неформальной достопримечательности. Противники ругают художественный аспект, напоминают, что вообще-то это их стены разрисовали без разрешения, и предлагают всем желающим перебазировать находки с помойки в другое место. 

На подходе к зданию на Каменноостровском проспекте, где базируется ЖКС№1 Петроградского района и на вечер 8 ноября было назначено собрание собственников двух домов, корреспондент «Фонтанки» предвкушал ажиотаж. Жильцам домов №8 по улице Полозова и №19 по улице Ленина предстояло совместными усилиями решить, будут ли стены двора зачищены от несанкционированных граффити. Оба здания имеют общий, но небезызвестный двор, который появился в его нынешнем виде в 2014 году и получил неформальное название дворика Нельсона, по имени автора арт-объекта. Ранее в редакцию неоднократно поступали обращения о грозящей опасности зачистки пространства.

В помещении жилкомсервиса одиноко стояла молодая пара и сотрудник управляющей компании, который предпринимал попытки по телефону выяснить, что за собрание было намечено. Других жаждущих высказать свое мнение не наблюдалось. Жилкомсервис №1 Петроградского района созвал собственников дома №8 по улице Полозова, чтобы решить вопрос об удалении граффити с дворовых стен. Горожане и путеводители знают двор как сюрреалистическую достопримечательность с раскрашенными старыми машинами и разрисованными граффити стенами. Жильцы рассказали об обратной стороне медали. Пару пригласила в кабинет сотрудница ЖКС, позднее к ним присоединился сосед из дома №10 по Полозова. В голосовании он участие не принимает, но его дом – один из пяти, которые формируют двор Нельсона.

«На пять домов разукрашены стены. Совершенно безвкусно, пошло! Были прекрасно отреставрированые фасады. Он остановился на доме, где живет сотрудник полиции, который сказал, что, если он сделает один мазок на его доме, окажется в том месте, откуда он когда-то вышел. Ну превратил бы этот пятак в оазис зеленый лучше», – эмоционально рассказывал мужчина по имени Георгий.


«Если он как Бэнкси, мы ему сами красок купим». Кого волнует участь двора Нельсона на Петроградской

Аргументы противников креативного оформления двора понятны: постоянные посетители, круглосуточный шум, игра на гитаре – даже в ночное время. Рассадник антисанитарии в виде коллекции мягких игрушек. «Медведь, который три года под дождем, по нему бегают крысы, в него залезают. Ребенок обнимает этого медведя, мама с улыбкой его фотографирует», – делился Георгий. – Он (Нельсон) начинает хватить с помойки, ставить сюда. Я два раза видел, как ребенок опирался об эти перекладины напиленные, они ломались, и он валился в кусты, на машину. А если он горлом на гвоздь ржавый, кто отвечать будет?» Горячему обсуждению подверглись насаженные на пики головы кукол, которые пугают прохожих в ночи.

Пара вторила соседу: «За» высказываются люди, которые приходят и фотографируются. И общественность на их стороне. Я видела публикацию, по-моему, в «Интересном Петербурге», и там было, что какие-то сумасшедшие жители, кто-то пожаловался, и теперь будет голосование, а город может лишиться арт-объекта и во дворе поставят машины владельцы. А они и так там стоят. Правда, сожженные и покрашенные», – поделилась девушка. Тут же перепало и корреспонденту «Фонтанки» -  за коллег из городских СМИ, которые, по мнению жильцов, дружно защищают сохранность двора в его нынешнем состоянии. 

Георгий предложил провести экспертизу на художественную ценность граффити и предположил, что может примирить соседей с раскрашенным двором. «Если этот как Бэнкси, повысит (цены на) недвижимость в нашем районе, то, блин, я ему сам краски куплю. Пускай малюет с утра до вечера», – заявил он. Загадкой, правда, осталось, было ли это сказано всерьез.

Отдельное возмущение пришедших вызывал тот факт, что речь идет о частной собственности – общедомовом имуществе, которым распорядились без согласия владельцев квартир. Более того, нередки случаи, когда коммунальщики закрашивали и более известные граффити на нежилых зданиях. «Реклама наркотиков закрашивается в пять минут. А это висит годами», – констатировали они.

Почему не позвать прямо завтра дворников и не расчистить двор от мусора, поинтересовались жильцы. «Это мусор, но это, как говорит сам Нельсон, это согласовано. Нет ни одного документа, но трогать это мы тоже не можем», – объяснила сотрудница жилкомсервиса. Оперативно узнать у главы Петроградского района Ивана Громова, так ли это на самом деле, не удалось, телефон чиновника был выключен. 

Посетители настаивали, чтобы ЖКС сделал в администрацию официальный запрос, и в случае отрицательного ответа призвал на расчистку пространства дворников. Вопрос голосования собственников здесь не нужен и не должен стоять, горячились присутствующие. На эти голосования нас направила администрация, посетовали в ответ в ЖКС. «Администрация не хочет общественного резонанса, – тут же объяснил Георгий, – хотя его действия подпадают под статью вандализм. Мнение собственников никто не спрашивает, Жилищный кодекс – тоже». К слову, здание на улице Ленина – выявленный объект культурного наследия, дом Ф.М.Рыбина.

Днем ранее на голосование пришли шесть человек – по трое из каждого дома, рассказала девушка из ЖКС. Сохранить двор требовала одна женщина из «полозовского» дома, остальные заняли позиции от безразличной до негативной. При этом жалоба, которая стала детонатором публичного конфликта, поступила как раз из дома на Полозова.

Павел Каравшкин/"Фонтанка.ру"

Днем 8 ноября фотокорреспондент «Фонтанки» прогулялся к арт-объекту, и переговорил с автором оформления двора, Нельсоном Искандаряном, который известен как бард и поэт. «Очень ратуют, чтобы их дом на капитальный ремонт поставили, он уже стоит, по-моему, на 23 год, и они, видимо, хотят как-то взбудоражить, привлечь внимание. А что мешает, что ли? Если надо ремонтировать, пускай ремонтируют», – прокомментировал художник. Его данные неверны, ни на текущий, ни на 2020 год ремонт фасада в плане фонда капремонта пока не значится.

Искандарян рассказал, что идея раскрасить двор родилась «молча». «Я сюда заселился в этот подвал, а двор был ужасающим. Я вообще, где оказывался, независимо от обстоятельств вокруг себя все украшал». Сам себя художником он не считает. Автор спорного объекта показал свою мастерскую и двух ворон, которые однажды прилетев, так и остались жить в мастерской, и сыграл на гитаре.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Голосование владельцев помещений обоих домов продлится до 10 декабря. После этого в течение десяти дней управляющая компания огласит результаты. 

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру» 


© Фонтанка.Ру
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