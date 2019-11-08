Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +4
$ 63.73р
70.42р
17:29 08.11.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
08.11.2019 16:11
Печать

ГК «Полис Групп» - первая по продажам жилья в Ленинградской области

ГК «Полис Групп» - первая по продажам жилья в Ленинградской области

ГК «Полис Групп»

По итогам 3-го квартала 2019 года ГК «Полис Групп» заняла 1 место по продажам жилья в Ленинградской области и 3 место по аналогичному показателю в Санкт-Петербурге. Такие данные представлены в аналитическом исследовании ЦИАН. 

По данным аналитиков, за прошедшие 3 месяца больше половины сделок в Северной столице (64%) пришлось на ТОП-10 застройщиков. В частности, ГК «Полис Групп» увеличила продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43%, совершив 781 сделку.

В настоящее время в городской черте у девелопера на разных этапах строительства находятся 3 проекта: ЖК «Полис на Неве» (готовность почти 100%), ЖК «Полис на Комендантском» – эко кварталы в Приморском районе, а также ЖК «Полис на Московской».

Тем временем в Ленинградской области по результатам 3 квартала ГК «Полис Групп» находится на первом месте по продажам жилья с показателем 447 сделок.

«Полис Групп возвела в Ленинградской области уже 4 комплекса, достраивает еще 2. Помимо жилья компания строит детские сады и школы, дорожную инфраструктуру, активно принимает участие в благоустройстве уже поистине родного нам региона. Покупатели доверяют нашей компании, что сказывается на высоких продажах», – отметила директор департамента рекламы и маркетинга Ольга Ульянова.

Напомним, в пригородных локациях у компании на завершающей стадии строительства находятся 2 объекта – ЖК «ПаркЛэнд» в Кудрово возле парка Оккервиль (готовность комплекса составляет более 90%), а также последняя пятая очередь ЖК «Краски лета» в Мурино у метро Девяткино (готовность выше 80%).

Новый проект ГК «Полис Групп» в Мурино – ЖК «Мой мир» – вышел в продажу 7 ноября 2019 г. Проект включает 3 жилых корпуса от 15 до 19 этажей общей площадью более 83 000 кв. м и 5 000 кв. м коммерческих площадей. В одном из корпусов разместится детский сад на 100 мест и поликлиника. Всего в новом проекте представлено 3 265 квартир – от студий до 3-комнатных «евро». Завершить строительство жилого комплекса компания планирует в 4 квартале 2022 года. Стоимость квартир начинается от 1,6 млн рублей.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Мой мир" – застройщик ООО "МУРИНО 117", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК "Полис на Неве" – застройщик ООО "ПОЛИС-ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

ЖК "Полис на Комендантском" – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

ЖК «ПаркЛэнд» - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», проектная декларация на сайте http://kr-leta.ru/customers/documents

 

Разместить "Новость компании" онлайн
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Новости компаний
      ГК «Полис Групп»
      08.11.2019 16:11

      ГК «Полис Групп» - первая по продажам жилья в Ленинградской области

      По итогам 3-го квартала 2019 года ГК «Полис Групп» заняла 1 место по продажам жилья в Ленинградской области и 3 место по аналогичному показателю в Санкт-Петербурге. Такие данные представлены в аналитическом исследовании ЦИАН.
      «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      08.11.2019 12:19

      Для клиентов «Строительного треста» снижена ставка по ипотеке от банка-партнера – от 7,95% годовых

      Банк «Открытие» – партнер компании «Строительный трест» – в рамках программы «Новостройка» снизил ставку для покупателей квартир в строящихся комплексах от 7,95% годовых.
      ГК «КВС»
      08.11.2019 11:11

      ГК «КВС» присоединилась к «Зеленому дню» от Сбербанка

      Группа компаний «КВС» присоединилась к акционной программе Сбербанка «Зеленый день», приуроченной ко дню рождения финансового учреждения. В ноябре клиенты, которые приобретают жилье в объектах ГК «КВС» на промо-странице «Зеленого дня», могут получить дополнительную скидку 2% на квартиру.
      Setl Group
      08.11.2019 10:51

      Setl Group возводит четвертый детский сад в ЖК «Чистое небо»

      К строительству четвертого детского сада приступил холдинг Setl Group в жилом комплексе «Чистое небо» в Приморском районе. Садик сможет принять 220 детей – для них построят современный бассейн и оформят яркие игровые комнаты. Плановый срок сдачи детского сада – 3 квартал 2020 года.
      Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
      08.11.2019 10:10

      В Группе «Эталон» поздравили 10 000-го покупателя с начала 2019 года

      7 ноября в центральном офисе Группы «Эталон» поздравили 10 000-го покупателя с начала 2019 года. «Юбилейной» покупательницей стала Инна Ивановна, которая приобрела квартиру в Квартале Che, строящемся в Московском районе Санкт-Петербурга.
      Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      07.11.2019 18:00

      Застройщик «Терминал-Ресурс» принял участие в осенней Ярмарке недвижимости

      Одна из крупнейших в России выставок жилья проводится в Петербурге дважды в год. Это удобная площадка, на которой «здесь и сейчас» можно ознакомиться с актуальными предложениями на рынке жилищного строительства.
      ГК «Полис Групп»
      07.11.2019 17:22

      ЖК «Мой мир» аккредитован банками-партнерами ГК «Полис Групп»

      Новый проект ГК «Полис Групп» «Мой мир» аккредитован в рамках ипотечных программ в Сбербанке, ВТБ, банках ДОМ.РФ, Открытие, Санкт-Петербург, Уралсиб, а также АкБарс Банке.
      Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банк
      07.11.2019 16:17

      Альфа-Банк в Санкт-Петербурге объявил стипендиатов программы Альфа-Шанс

      Торжественная церемония вручения стипендиальных сертификатов состоялась 6 ноября в стенах Санкт-Петербургского Государственного Экономического университета (СПБГЭУ).
      ГК «Полис Групп»
      07.11.2019 13:07

      Старт продаж нового проекта в Мурино от ГК «Полис Групп»

      ГК «Полис Групп» открыла продажи в новом проекте ЖК «Мой Мир» в Мурино. Квартиры будут реализованы по эскроу-счетам. Проектное финансирование строительства осуществляет Банк ДОМ.РФ. Соответствующее соглашение стороны подписали в сентябре 2019 года.
      Setl Group
      07.11.2019 11:41

      Setl Group построил западный участок Плесецкой улицы

      Setl Group завершил строительство Плесецкой улицы от Комендантского проспекта до перекрестка с Верхне-Каменской улицей возле 6-й очереди ЖК «Чистое небо». Финансирование проекта осуществлялось из собственных средств холдинга.
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      07.11.2019 11:32

      Дайджест строительства объектов компании «Отделстрой»

      «Отделстрой» сообщает о ходе строительства жилых комплексов «Новый Лесснер» и «Новый Оккервиль» в октябре 2019 года.
      Glorax Development
      07.11.2019 11:12

      Сезонные скидки до 20% в проектах Glorax Development

      До конца декабря в четырех жилых комплексах компании Glorax Development действует уникальное предложение – скидки до 20% на определенный пул квартир.