ГК «Полис Групп» - первая по продажам жилья в Ленинградской области

ГК «Полис Групп»

По итогам 3-го квартала 2019 года ГК «Полис Групп» заняла 1 место по продажам жилья в Ленинградской области и 3 место по аналогичному показателю в Санкт-Петербурге. Такие данные представлены в аналитическом исследовании ЦИАН.

По данным аналитиков, за прошедшие 3 месяца больше половины сделок в Северной столице (64%) пришлось на ТОП-10 застройщиков. В частности, ГК «Полис Групп» увеличила продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43%, совершив 781 сделку.

В настоящее время в городской черте у девелопера на разных этапах строительства находятся 3 проекта: ЖК «Полис на Неве» (готовность почти 100%), ЖК «Полис на Комендантском» – эко кварталы в Приморском районе, а также ЖК «Полис на Московской».

Тем временем в Ленинградской области по результатам 3 квартала ГК «Полис Групп» находится на первом месте по продажам жилья с показателем 447 сделок.

«Полис Групп возвела в Ленинградской области уже 4 комплекса, достраивает еще 2. Помимо жилья компания строит детские сады и школы, дорожную инфраструктуру, активно принимает участие в благоустройстве уже поистине родного нам региона. Покупатели доверяют нашей компании, что сказывается на высоких продажах», – отметила директор департамента рекламы и маркетинга Ольга Ульянова.

Напомним, в пригородных локациях у компании на завершающей стадии строительства находятся 2 объекта – ЖК «ПаркЛэнд» в Кудрово возле парка Оккервиль (готовность комплекса составляет более 90%), а также последняя пятая очередь ЖК «Краски лета» в Мурино у метро Девяткино (готовность выше 80%).

Новый проект ГК «Полис Групп» в Мурино – ЖК «Мой мир» – вышел в продажу 7 ноября 2019 г. Проект включает 3 жилых корпуса от 15 до 19 этажей общей площадью более 83 000 кв. м и 5 000 кв. м коммерческих площадей. В одном из корпусов разместится детский сад на 100 мест и поликлиника. Всего в новом проекте представлено 3 265 квартир – от студий до 3-комнатных «евро». Завершить строительство жилого комплекса компания планирует в 4 квартале 2022 года. Стоимость квартир начинается от 1,6 млн рублей.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Мой мир" – застройщик ООО "МУРИНО 117", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК "Полис на Неве" – застройщик ООО "ПОЛИС-ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

ЖК "Полис на Комендантском" – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

ЖК «ПаркЛэнд» - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents