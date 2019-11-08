Австрийский полковник мог 25 лет шпионить в пользу России. Ему предъявили обвинения

В Австрии официально предъявили обвинения 70-летнему бывшему полковнику, которого журналисты прозвали «серой мышью Путина».

«Подсудимый обвиняется в по меньшей мере 25-летней шпионской деятельности в пользу российской военной разведывательной службы «Главное разведывательное управление» (ГРУ, теперь ГУ)», – цитирует 8 ноября заявление австрийской прокуратуры ТАСС.

Его обвиняют в государственной измене, разглашении военных секретов республики, а также в преступлении, связанном с участием в деятельности иностранных спецслужб.

Напомним, что 70-летнего отставного полковника австрийской армии задержали 9 ноября 2018 года. Разразившийся скандал вынудил министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменить визит в Москву, запланированный на начало декабря. Известно, что подозреваемый вёл тихую и неприметную жизнь. Местные СМИ уже окрестили его «серой мышью Путина».

11 ноября прошлого года стало известно о раскрытии второго российского шпиона, работавшего в Федеральном ведомстве по защите конституции и борьбе с терроризмом. Обоих Австрии якобы выдала британская разведка. Таким образом Соединённое Королевство попыталось отомстить за Скрипалей. Президент Австрии Александр ван дер Беллен заявил, что считает ненужным драматизировать дело о разоблачении офицера, работавшего на российскую разведку. Австрия решила не высылать российских дипломатов из-за обнаруженного шпиона.



