Бродячие автобусы-туалеты, полицейские у самолетного трапа и пьяные коммунистки на рынке. Каким увидел Петербург журналист из Прибалтики

«Грубое общение, никаких улыбок, специально злят или даже оскорбляют – к такому отношению должен быть готов всякий отправляющийся в Санкт-Петербург».

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Памятка для посещающих город на Неве 8 ноября опубликована Delfi. Это сеть крупнейших в Прибалтике интернет-изданий на русском, латышском, литовском, эстонском и польском языках. В 2018 году Delfi в Литве читали в среднем 555 тысяч человек в день, это почти на 35% больше, чем у идущего вторым 15min.lt. Журналист литовского портала Ориюс Гасановас, судя по всему, готовит серию материалов о городах России, которые готовы принять иностранцев по электронной визе. Сначала ему не понравился Калининград, настала очередь Петербурга.

Ориюс Гасановас объясняет цель своих публикаций так: «Предупредить, что Россия другая, и люди там другие, не такие, как в Италии, Испании, Германии или Англии. Когда вы едете в Россию, надо подготовиться, вооружиться терпением и помнить, что над вами могут посмеяться, узнав, откуда вы приехали». «Фонтанка» публикует заметку журналиста Delfi целиком, потому что иногда бывает полезно узнать, как ты выглядишь со стороны.

…Уже больше месяца жители Литвы могут ездить в Санкт-Петербург по бесплатной электронной визе. Жителей Литвы эта возможность заинтересовала, однако журналист DELFI Ориюс Гасановас предупреждает, что перед такой поездкой надо вооружиться терпением и хорошо подготовиться. Ведь даже рекламируя водку, россияне говорят: «Умом Россию не понять».





Грубое общение, никаких улыбок, специально злят или даже оскорбляют – к такому отношению должен быть готов всякий отправляющийся в Санкт-Петербург. Особенно если вы не владеете русским и будете всем говорить, что вы – из Литвы.

Я верю, что в Санкт-Петербурге живет миллион вежливых и воспитанных людей, но в сфере обслуживания ситуация плачевная.

Журналист портала впервые посетил город на Неве летом 2018 года, во время чемпионата мира по футболу. Тогда по городу ездили автобусы-туалеты, такого журналисту больше нигде не доводилось видеть.

Летом 2018 года в городе не было мусора, на каждом углу дежурили полицейские. А таксисты шутили, говоря, что городские власти куда-то вывезли всех бродяг. Но чемпионат прошел, автобусы-туалеты уехали, Санкт-Петербург вернул свое истинное лицо. И бродяг.

С 1 октября жители 53 стран мира, в том числе и Литвы, могут ездить в Санкт-Петербург по электронной визе. Второй по величине город России называют самым красивым, историческим и культурным городом этой страны. Даже те, кто ругает Россию, признают величие Санкт-Петербурга.

Электронную визу можно заказать на сайте https://evisa.kdmid.ru. По-русски или по-английски надо ответить на вопросы. Указать цель поездки, время пребывания, место жительства и т.д. Важно: надо заранее бронировать номер в гостинице, гостевом доме или еще где-то, поскольку в анкете надо указать адрес. Многие бронируют первое попавшееся жилье, а потом отзывают бронь и заказывают что-то другое, попасть в Россию это не мешает.

Кроме того, надо иметь фотографию хорошего качества, которую загружают в вопросник. Визу выдают в течение 4 календарных дней. Надо точно указать даты прибытия и отъезда. Полученную визу надо распечатать. Срок действия визы 30 дней, а находиться в России по ней можно не дольше 8 дней. По такой визе нельзя поехать в Санкт-Петербург на поезде.

Из Вильнюса и Паланги на самолетах Airbaltic в Санкт-Петербург можно лететь через Ригу. На ноябрь-декабрь есть билеты туда и обратно за 133 евро.

Модернизированный в 2010 году аэропорт Пулково аккуратный и современный. Но порядок в нем отличается от привычных нам. Например, самолет встречают не только службы аэропорта, но и полиция. Полицейские стоят у трапа и осматривают каждого спускающегося вниз пассажира. Если вы покажетесь подозрительным, у вас спросят, что вы намерены делать в Санкт-Петербурге или сколько денег у вас есть с собой?

Полицейские смотрят за порядком – в российских аэропортах запрещено делать фотографии. Если полицейский заметит, что ты сделал снимок, тебя призовут к порядку и заставят стереть фотографию. Поэтому селфи на фоне самолета в России лучше не делать.

Полицейские отличаются недовольным выражением лиц и не любят, когда им задают вопросы. Любопытные пассажиры им кажутся подозрительными.

Довольно строгие и таможенники, проверяющие паспорта и электронные визы. В Санкт-Петербурге они задают вопросы не только по-русски, но и по-английски. Процедура проверки в аэропорту может занять около часа.

Важно в аэропорту отключить роуминг, поскольку мобильный интернет с литовской сим-картой будет стоить очень дорого. Стоит прямо в аэропорту купить карту местного оператора за 4–5 евро.

Мобильный интернет понадобится для заказа такси. Услуги такси в Санкт-Петербурге дешевле, чем в Вильнюсе, но только в тех случаях, если пользуешься услугами компаний, вызывая машину по интернету.

Около аэропорта на пассажиров буквально «охотятся» таксисты, уверяющие, что довезут до города быстро и дешево. Но не верьте им, за поездку до центра придется заплатить 50 евро. Такси можно вызвать в специальном бюро в аэропорту, тогда поездка обойдется в 6–8 евро, или по интернету (5 евро).

Uber в Санкт-Петербурге не действует, чтобы им пользоваться, надо скачать специальное российское приложение. Пришлось пользоваться Yandex taxi. Работает в Санкт-Петербурге и эстонская Bolt.

Почти все таксисты в Санкт-Петербурге – не местные. В основном это приезжие из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Чечни. Водители город знают плохо, поэтому надо знать точный адрес. За четыре дня пребывания в городе на Неве журналист заметил, что таксисты здесь злые и невежливые. Они не только не здороваются, но и не отвечают на элементарные вопросы.

Вот что удивило журналиста больше всего: когда проезжали мимо Исаакиевского собора, он спросил: «Что это?» Таксист повернулся, мрачно посмотрел и сказал: «Меня не интересует, что это». Был и другой случай. На вопрос, знает ли таксист какой-либо ресторан традиционной кухни, он ответил: «Пойди в магазин, найдешь, что поесть. Не знаю я здесь никаких ресторанов».

Если вы хотите посетить, например, Эрмитаж или другие известные музеи, то надо ехать в Санкт-Петербург в рабочие дни, когда очереди меньше. Самый большой поток туристов наблюдается с четверга и тянется до воскресенья. Если вы приедете на выходные, знайте, что больше всего людей в музеях бывает с утра, к вечеру поток иссякает.

Надо отметить, что дешевые и простые места проживания и общепита вас сильно удивят. Во многих таких местах работники отличаются не только невежливостью, но даже и хамством. Журналист провел эксперимент: вот так с улицы зашел в хостел-общежитие, предлагающий ночлег за 10 евро. Он спросил у администратора: точно ли цена 10 евро? Вместо того, чтобы сказать, что нет свободных мест, администратор стала смеяться и комментировать, что только «тупой» турист может вот так прийти с улицы и надеяться найти место. Такое отношение удивило.

В булочной «Булочная Ф. Вольчека 38» обслуживание тоже не порадовало. Продавщица, не здороваясь, спросила: «Ну, чего тебе дать?» Журналист сказал, чего хотел бы. Тогда она спросила, откуда он. Услышав, что из Литвы, она заявила: «Вы ведь там нашего языка не знаете, только по-английски говорите». Журналист ответил, что литовцы разные есть. А она в ответ: «Меньше вы там выделывайтесь».

Самый неприятный разговор ждал журналиста на рынке. Он общался с тремя продавщицами, которые во время перерыва пили водку. Женщины закусывали яблоком, хлебом и колбасой и казались счастливыми. На вопрос, можно ли их сфотографировать, они дали положительный ответ. Потом завязался разговор. Когда они узнали, откуда он приехал, женщины стали комментировать: «Так убежали от нас», «Вы там, литовцы, перестаньте играть в независимость, вы были и будете русскими».

Видно, «беленькая» подействовала на женщин, поэтому журналист прекратил беседу с этими выпивохами-коммунистками.

Журналист заметил, что рассказал о невежливых людях только для того, чтобы предупредить, что Россия другая, и люди там другие, не такие, как в Италии, Испании, Германии или Англии. Когда вы едете в Россию, надо подготовиться, вооружиться терпением и помнить, что над вами могут посмеяться, узнав, откуда вы приехали.

Опубликовано ru.DELFI.lt