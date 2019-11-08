«Бешеных» нарушителей ловит петербургская ГИБДД: видеокамеры записали две динамичные погони

Иногда работа сотрудника ГИБДД похожа на киношный боевик. Как выглядит погоня из салона полицейского автомобиля, демонстрируют два видеоролика, опубликованные «Дорожным инспектором» 7 и 8 ноября.

Так, угнанный «Форд Эксплорер» на днях завёл полицейских в Новом Девяткино в такие дворы, где те и не бывали. Местность не знали, видимо, и преступники: они упёрлись в тупик и бросились из машины врассыпную. Гаишники смогли догнать водителя в лесополосе.

Поводов убегать у мужчины было предостаточно. Как уже писала «Фонтанка», сам он не имел прав. А «Форд» был угнан в Москве, под чужими номерами его перегоняли на разборку в Ленобласть.





Ещё более динамичной оказалась погоня за 20-летним «бешеным» скутеристом в августе этого года. Он убегал так, будто ПДД не существует вовсе, ни разметки, ни встречной полосы, – и по дороге с односторонним движением «против шерсти», и по тротуару. Сотрудники ДПС заметили парня на Кушелевской дороге, где он не выполнил требование об остановке, а остановили на Институтском проспекте.

Молодой человек после задержания заявил, что прав у него нет, а погони он не заметил.

Для полноты картины – статистика работы ГИБДД в Петербурге за двое суток, 5 и 6 ноября: задержаны в общей сложности 44 пьяных водителя (плюс 19 отказались от медосвидетельствования); 137 лиц, совершивших административные правонарушения; найдены четыре машины, находившиеся в розыске.