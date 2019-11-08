МВД РФ готовит поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Интернете

Министерство внутренних дел России готовит поправки об уголовной ответственности за склонение к потреблению и пропаганду наркотических средств в Интернете, следует из информации на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Проектом федерального закона предлагается установить уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — отмечается на портале.

Поясняется, что необходимость установления уголовной ответственности связана с особой опасностью пропаганды наркотических средств в Интернете.

«Сеть «Интернет», как мощный фактор воздействия, активно эксплуатируется в целях пропаганды и незаконной рекламы наркотиков, тиражирования информации о технологиях их производства, что становится одной из значимых проблем, стимулирующих рост наркотизации населения. В результате такой пропаганды в потребление и незаконный оборот наркотиков вовлекаются новые лица», — говорится в сообщении.



