После новости «Фонтанки» о пудровой Мойке Росприроднадзор возбудил дело. Следы привели к строителям

Северо-Западный Росприроднадзор возбудил дело об административном правонарушении, изучив пудровую муть на Мойке в Петербурге. Источником стал вовсе не катер, как предполагалось ранее, сообщили 8 ноября в пресс-службе управления.

Административное расследование проводится в отношении АО «ПО «Возрождение», чьи специалисты в тот период занимались реконструкцией Зелёного моста. По всей видимости, на поверхности Мойки оказались частички краски и ржавчины после пескоструйной очистки конструкций. В управлении Роспотребнадзора отметили, что «Возрождение» проводило работы по заказу «Мостотреста», его же подрядчик летом был заподозрен в загрязнении Карповки. Тогда в воде экологи также обнаружили частицы оксида железа.





В конце октября «Фонтанка» писала о реке Мойке, изменившей цвет. Тогда поверхность воды покрылась розовыми пятнами.