В Москве вынесен приговор ярославским игиловцам, готовившим теракт

Военный суд в Москве вынес приговор участникам ярославской ячейки запрещённой в России террористической организации «Исламское государство». Обвиняемые получили наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок от 9 до 15 лет.

«8 ноября 2019 года 2-м Западным окружным военным судом [бывший Московский окружной военный суд] вынесен приговор участникам ярославской ячейки международной террористической организации "Исламское государство", деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации», – цитирует ТАСС 8 ноября сообщение УФСБ по Ярославской области.

По материалам дела, «мужчины с помощью мессенджера Telegram установили контакт с представителями "Исламского государства" и планировали совершить теракт в одном из регионов Российской Федерации, но реализовать свой преступный замысел террористы не смогли, так как 3 мая 2018 года были задержаны».



