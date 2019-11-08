Фасад Левашовского хлебозавода снова виден: поздние постройки снесли, Лев Лурье готовит свою блокадную экспозицию

В Петербурге завершились демонтажные работы на территории у здания бывшего Левашовского хлебозавода. Теперь со стороны Левашовского проспекта снова просматривается исторический фасад памятника в стиле конструктивизма.

Как сообщают 8 ноября авторы концепции реконструкции завода, демонтаж позднейших пристроек, не представляющих исторической ценности, занял около года. Далее в планах создать рядом с памятником общедоступный сквер, а на первом этаже разместить культурный центр с лекторием и блокадной экспозицией. Сейчас сотрудники «Дома культуры Льва Лурье», который станет главным резидентом этого культурного центра, активно собирают экспонаты по блокадной тематике.

Работы по демонтажу Группа RBI (входят компании RBI и «Северный город») начала осенью 2018 года. После получения необходимых разрешений памятник предварительно просканировали лазером, чтобы составить трехмерную BIM-модель здания.

«Наша цель – погрузить людей в особую атмосферу, дать «крупный план» блокады, как её помнят Левашовский хлебозавод и окружающие дома, – рассказывает Лев Лурье. – Помещение расчищено от позднейшей застройки, и мы работаем уже непосредственно в исторических стенах. Это будет траурное пространство – аналог пантеона или часовни. Вместе с нами сейчас работают архивные исследователи, создатели выставочных пространств, театральные сценографы и звукорежиссеры. Современными средствами мы хотим передать, как жил и менялся каждый дом в этом квартале на протяжении всей блокады».

В ближайшее время начнется реконструкция объекта для современного использования.