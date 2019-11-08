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08.11.2019 17:14
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Начальник поезда Владикавказ – Петербург, свозившего пассажиров в депо, не видела прыжков на перрон. На камеру они тоже не попали

Начальник поезда №121С «Владикавказ – Петербург», который ранним утром 22 октября увёз пассажиров с Московского вокзала в депо, не будет увольняться с формулировкой «по собственному желанию», несмотря на веление начальства. 

Как 8 ноября сообщила «Фонтанке» сама Елизавета Кабалоева, она выполнила свои обязательства: выйдя на перрон перед отправкой состава, не увидела того, что кто-то не успел выйти, а потому не забеспокоилась, когда состав тронулся. Проводники тоже не сообщили об оставшихся людях в одном из вагонов.  Единственное, чего начальник поезда могла не заметить, – красный сигнал, который на платформе проводники держали машинисту. Такой знак «показывают вперёд». Информацию о прыгающих из вагонах людях и начавшейся панике Кабалоева называет «дезинформацией».

В распоряжение «Фонтанки» поступила запись с камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, поезд из Владикавказа прибыл на платформу Московского вокзала 22 октября в 05.06 утра – точно по расписанию. На ролике видно, как на перроне скапливаются встречающие, первые пассажиры выходят на платформу из вагонов через минуту. Всё идёт как обычно. Спустя 12 минут – в 05.18 – машинист немного проезжает вперёд, в кабине происходит некое движение: человек высовывается из окна и окидывает взглядом платформу. Когда часы показывают 05.24 утра, поезд трогается и уезжает в депо. На записи можно разглядеть происходящее у головного вагона, но на нём не видно, как ведут себя люди у других частей состава. Бегущих по перрону в панике, впрочем, не наблюдается.

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Справедливости ради надо отметить: камера не подтвердила слова пассажиров о том, что поезд стоял на платформе буквально пять минут. 

Как ранее рассказывала пассажирка Людмила, которая, пропуская людей вперёд, не успела покинуть вагон вместе с ещё несколькими соседями, движение поезда стало для неё неожиданностью: никто не предупредил об этом, а проводники в её вагоне экстренно закрывали двери уже на ходу и помешали выпрыгнуть молодому человеку. На перроне остался её муж: всё что успел – забрать вещи. Когда поезд внезапно отъехал, супруг отправился вслед на машине. Сумка с документами осталась на Московском вокзале. 

– Я находилась в седьмом вагоне, помогала высадке маломобильного колясочника. Пока я помогала (ребёнка надо было выносить на носилках, носилки не принесли), это, конечно, заняло время. Посмотрела, никто уже не выходил. То, что в голове состава, мне не видно. Проводники подают сигнал в сторону машиниста. Почему машинист не среагировал на красный сигнал – может, ему не видно было из-за людей, – но на этот вопрос должен ответить сам машинист, – излагает свою версию произошедшего Елизавета Кабалоева. 

– Я не защищаю поездную бригаду, я хочу, чтобы факты были объективны. Если никто не кричит, если никто не висит, какая паника? Да, не высадили семь человек, как проводники говорят. Но я наблюдала, что никто не выпрыгивал на ходу. На вопрос, почему не сорвали стоп-кран, я получила ответ: «Потому что вагон был вне перрона». Да, но если он был вне перрона, можно было всё равно остановить поезд и через другой вагон высадить пассажиров. После того, как их привезли в депо, их проводили на электричку. Мне об этом даже не было доложено, – сообщила начальник поезда.  

– Меня не уволили, мне говорят: «Напишите заявление по собственному желанию». Естественно, я этого не собираюсь делать. Почему я должна писать заявление на увольнение? У меня 32 года стажа, почему я должна так позорно уйти, где моё здоровье на рельсы поставлено? – эмоционально выразилась она. 

По словам пострадавших пассажиров, проводники были на редкость внимательными, подавали знаки машинисту, переживали и помогали людям выбираться из промышленной зоны. Ранее проверку начал Следственный комитет. Как сообщили в Северо-Западном управлении СК на транспорте 8 ноября, сегодня следователи опрашивают вернувшуюся в Петербург поездную бригаду, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

 


 

 

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