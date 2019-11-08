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Общество
08.11.2019 15:26
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Еще один православный патриарх признал ПЦУ. Год назад он прилетал в Одессу поддержать каноническую церковь Украины

Глава еще одной православной церкви – патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II – признал новую «независимую» Православную церковь Украины. Ранее за равнозначность неканонической структуры высказались ряд архиепископов Элладской церкви. 

О потенциальном углублении раскола в православном мире 8 ноября соощает «Интерфакс» со ссылкой на размещенное в Сети видео богослужения в храме архангела Михаила в Каире. Молясь, александрийский патриарх Феодор II впервые упомянул в ряду других иерархов православия имя главы ПЦУ Епифания. Тем самым он признал автокефалию и каноничность новой украинской церкви. 

Сведения о признании Каиром ПЦУ также подтвердил архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря). 

Напомним, в октябре неканоническую церковь Украины признал глава греческой церкви архиепископ Иероним II, а за ним — ряд епископов. После этого Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение с главой Элладской церкви, обвинив Иеронима II в признании «украинского раскола». Российским паломникам не рекомендовано посещение ряда греческих епархий, в том числе Афинской. Ранее по тем же самым причинам было прервано евхаристическое общение с Константинопольской патриархией (это приходы в Турции, на Крите, а также монастыри на горе Афон). 


Примечательно, что еще год назад патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II прилетал в Одессу из Египта, отслужив молебен о единстве Православия на Украине. Он поддержал каноническую церковь Украины. 

Патриарх Феодор в миру Николаос Хорефтакис. Он родился на Крите. В молодости учился в Одесском университете, а до 1990 года был настоятелем Александрийского подворья в Одессе. 

Справка:

В январе константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви», согласно которому ее юрисдикция ограничивается территорией Украины. В Русской православной церкви такую «автокефалию» назвали «пустышкой», а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия. Через несколько месяцев после передачи томоса предстоятель бывшей неканонической церкви раскольник Филарет Денисенко заявил, что «новая церковь» разделилась, и обвинил Думенко в нарушении договоренностей, достигнутых в рамках «объединительного собора». Также Филарет сообщил, что возглавляемая им структура отделяется от «новой церкви» Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что «томос об автокефалии» «новой церкви» не соответствует статусу автокефальных церквей. Синод «новой церкви» лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе «епископата». Позже начался процесс, направленный на ликвидацию структуры раскольника.

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