Еще один православный патриарх признал ПЦУ. Год назад он прилетал в Одессу поддержать каноническую церковь Украины

Глава еще одной православной церкви – патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II – признал новую «независимую» Православную церковь Украины. Ранее за равнозначность неканонической структуры высказались ряд архиепископов Элладской церкви.

О потенциальном углублении раскола в православном мире 8 ноября соощает «Интерфакс» со ссылкой на размещенное в Сети видео богослужения в храме архангела Михаила в Каире. Молясь, александрийский патриарх Феодор II впервые упомянул в ряду других иерархов православия имя главы ПЦУ Епифания. Тем самым он признал автокефалию и каноничность новой украинской церкви.

Сведения о признании Каиром ПЦУ также подтвердил архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря).

Напомним, в октябре неканоническую церковь Украины признал глава греческой церкви архиепископ Иероним II, а за ним — ряд епископов. После этого Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение с главой Элладской церкви, обвинив Иеронима II в признании «украинского раскола». Российским паломникам не рекомендовано посещение ряда греческих епархий, в том числе Афинской. Ранее по тем же самым причинам было прервано евхаристическое общение с Константинопольской патриархией (это приходы в Турции, на Крите, а также монастыри на горе Афон).





Примечательно, что еще год назад патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II прилетал в Одессу из Египта, отслужив молебен о единстве Православия на Украине. Он поддержал каноническую церковь Украины.

Патриарх Феодор в миру Николаос Хорефтакис. Он родился на Крите. В молодости учился в Одесском университете, а до 1990 года был настоятелем Александрийского подворья в Одессе.