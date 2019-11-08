Эрдоган: Турция не уйдет из Сирии, пока там остаются другие страны

Президент Турции не исключил продолжения военной операции «Источник мира» на территории соседней арабской республики.

«Мы уйдем [из Сирии] после того, как террористы покинут регион. <...> Мы также не уходим до ухода других стран. Мы за единство, солидарность и единство Сирии», – цитирует 8 ноября заявление Реджепа Тайипа Эрдогана NTV.

По его словам, военная операции Турции в регионе вызвана 911 километрами общей границы с Сирией. «Ни Россия, ни США, ни Иран не имеют здесь никаких границ», – напомнил турецкий лидер.

На вопрос, будет ли продолжена операция на севере соседней страны, Эрдоган не исключил такого развития событий. При этом он позитивно отметил сотрудничество с российской стороной, напомнив о совместном патрулировании региона. «В субботу у нас будет очередной телефонный разговор с господином Путиным», – добавил Эрдоган.

Напомним, что 22 октября в Сочи прошла встреча президентов России и Турции, на которой был принят меморандумом о взаимодействии. 24 октября СМИ рассказали о 276 российских военных полицейских и 33 единицах военной техники, которые отправят в арабскую республику. Военные из РФ должны были начать патрулирование на севере Сирии. До встречи в Сочи Анкара провела в Сирии военную операцию под названием «Источник мира», которая была направлена и на борьбу с курдами, которых в Турции считают террористами. На этом фоне 15 октября президент США Дональд Трамп ввел санкции. Под них попали глава минобороны Турции Хулуси Акар и глава турецкого минэнерго Фатих Донмез, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу. После приостановки операции Турции американские санкции были сняты.



