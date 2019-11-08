Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +4
$ 63.73р
70.42р
17:30 08.11.2019
Расширенный поиск

Бизнес
08.11.2019 15:08
Печать

КИО ставит шах на Е11. И собирается выселить похоронный дом

Смольный грозит выселить с земельного участка крупнейший в городе похоронный дом. Частная ритуальная компания, по мнению чиновников комитета имущественных отношений, более двух лет работает нелегально, будучи оформленной как стоянка и автосервис. Речь идет о бизнесе с годовым оборотом почти в 1 млрд рублей. 

Подведомственное комитету имущественных отношений ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» собирается выселить ритуальное ООО «Чандлер» с земельного участка неподалеку от городского крематория и взыскать с него почти полмиллиона рублей штрафа. Процедура начнется со дня на день в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом «Фонтанке» сообщил директор ГКУ Юрий Ефремов после того, как в редакцию попала претензия из его ведомства, в котором «Чандлеру» рекомендовалось расторгнуть договор аренды и заплатить штраф. 

Согласно договору аренды земельного участка, «Чандлер» должен был организовать там парковку для машин и автосервис, а на самом деле оказывает ритуальные услуги. Подписавшая документ начальник Агентства имущественных отношений Восточного направления ГКУ Юлия Таран сослалась на результаты проверки Росреестра.  

ООО «Чандлер» – не совсем обычная компания. Ее уставный вид деятельности – «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», а реальный – предоставление полного комплекса ритуальных услуг. Более того, это самая стильная в Петербурге ритуальная компания, она имеет сайт, несколько залов для прощания с умершими и функционирует под брендом «Е11» по ассоциации с адресом – Екатерининский проспект, дом 11. Компания оказывает петербуржцам ритуальные услуги уже 2 года, и только теперь чиновники сделали открытие: оказывается, там не парковка для машин, а похоронный дом. В случае победы КИО в суде можно будет сделать вывод, что это единственная в нашем городе «нелегальная» ритуальная компания. 


Индивидуальный предприниматель Александр Андреев, работающий под брендом «Ритуальное агентство «Петергоф», бывает в расположенном в нескольких сотнях метров от похоронного дома «Е11» морге Бюро судебно-медицинской экспертизы несколько раз в неделю. Он получает там справки о смерти родственников своих клиентов, оплачивает морговские услуги (так называемый туалет трупа), забирает урны после кремации (крематорий располагается неподалеку) или тела для перевозки на кладбища. 

Александр немного знает, как устроен бизнес «Чандлера». По его словам, у входа в морг родственников умерших встречают агенты «Е11», задача которых – убедить людей воспользоваться услугами именно их ритуальной компании. По словам главы «Петергофа», у агентов есть норматив – приводить не менее 30 клиентов в день. Александр Андреев считает, что норматив перевыполняется и средний поток клиентов «Е11» составляет 40 человек ежедневно, а средний ценник на одного клиента с учетом кремации – 50 тысяч рублей, с учетом захоронения на кладбище – минимум 100 тысяч. 

К сожалению, руководство «Чандлера» не отреагировало на редакционный запрос и не стало вступать в диалог с корреспондентом «Фонтанки», поэтому финансовый оборот компании мы можем прикинуть приблизительно, на основании общегородской статистики и слов бизнесмена Андреева, для которого «Чандлер» – конкурент. 

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга предоставил статистику за 2018 год: 35 442 кремированных и 43 119 захороненных. Соотношение примерно 45% к 55%. Если считать, что Александр Андреев не ошибается и «Чандлер» обслуживает в среднем по 40 покойных в день, то в год количество его клиентов составляет примерно 14 600. Кстати, это около 70% всех покойных, ежегодно оказывающихся в Бюро судебно-медицинской экспертизы.

Предположим, 45% этих клиентов кремируется – этот поток можно оценить в 330 млн рублей в год. Если считать, что оставшиеся 55% обслуживаемых «Чандлером» покойных захораниваются на кладбищах, то их родственники должны оставлять в «Е11» не менее 800 миллионов. Арифметика дает итог: ежегодно родственники умерших оставляют в «Чандлере» около 1,1 млрд рублей, хотя «СПАРК-Интерфакс» оценивает доходы «Чандлера» в 2018 году в 4 млн рублей, а расходы – почти в 18,5 миллиона. Годовой оборот похоронного бизнеса Петербурга оценивается примерно в 6 млрд рублей, обнаруженный чиновниками комитета имущественных отношений похоронный дом забирает около 17% этой суммы.

 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «Полис Групп»
      08.11.2019 16:11

      ГК «Полис Групп» - первая по продажам жилья в Ленинградской области

      По итогам 3-го квартала 2019 года ГК «Полис Групп» заняла 1 место по продажам жилья в Ленинградской области и 3 место по аналогичному показателю в Санкт-Петербурге. Такие данные представлены в аналитическом исследовании ЦИАН.
      «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      08.11.2019 12:19

      Для клиентов «Строительного треста» снижена ставка по ипотеке от банка-партнера – от 7,95% годовых

      Банк «Открытие» – партнер компании «Строительный трест» – в рамках программы «Новостройка» снизил ставку для покупателей квартир в строящихся комплексах от 7,95% годовых.
      ГК «КВС»
      08.11.2019 11:11

      ГК «КВС» присоединилась к «Зеленому дню» от Сбербанка

      Группа компаний «КВС» присоединилась к акционной программе Сбербанка «Зеленый день», приуроченной ко дню рождения финансового учреждения. В ноябре клиенты, которые приобретают жилье в объектах ГК «КВС» на промо-странице «Зеленого дня», могут получить дополнительную скидку 2% на квартиру.
      Setl Group
      08.11.2019 10:51

      Setl Group возводит четвертый детский сад в ЖК «Чистое небо»

      К строительству четвертого детского сада приступил холдинг Setl Group в жилом комплексе «Чистое небо» в Приморском районе. Садик сможет принять 220 детей – для них построят современный бассейн и оформят яркие игровые комнаты. Плановый срок сдачи детского сада – 3 квартал 2020 года.
      Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
      08.11.2019 10:10

      В Группе «Эталон» поздравили 10 000-го покупателя с начала 2019 года

      7 ноября в центральном офисе Группы «Эталон» поздравили 10 000-го покупателя с начала 2019 года. «Юбилейной» покупательницей стала Инна Ивановна, которая приобрела квартиру в Квартале Che, строящемся в Московском районе Санкт-Петербурга.
      Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      07.11.2019 18:00

      Застройщик «Терминал-Ресурс» принял участие в осенней Ярмарке недвижимости

      Одна из крупнейших в России выставок жилья проводится в Петербурге дважды в год. Это удобная площадка, на которой «здесь и сейчас» можно ознакомиться с актуальными предложениями на рынке жилищного строительства.
      ГК «Полис Групп»
      07.11.2019 17:22

      ЖК «Мой мир» аккредитован банками-партнерами ГК «Полис Групп»

      Новый проект ГК «Полис Групп» «Мой мир» аккредитован в рамках ипотечных программ в Сбербанке, ВТБ, банках ДОМ.РФ, Открытие, Санкт-Петербург, Уралсиб, а также АкБарс Банке.
      Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банк
      07.11.2019 16:17

      Альфа-Банк в Санкт-Петербурге объявил стипендиатов программы Альфа-Шанс

      Торжественная церемония вручения стипендиальных сертификатов состоялась 6 ноября в стенах Санкт-Петербургского Государственного Экономического университета (СПБГЭУ).
      ГК «Полис Групп»
      07.11.2019 13:07

      Старт продаж нового проекта в Мурино от ГК «Полис Групп»

      ГК «Полис Групп» открыла продажи в новом проекте ЖК «Мой Мир» в Мурино. Квартиры будут реализованы по эскроу-счетам. Проектное финансирование строительства осуществляет Банк ДОМ.РФ. Соответствующее соглашение стороны подписали в сентябре 2019 года.
      Setl Group
      07.11.2019 11:41

      Setl Group построил западный участок Плесецкой улицы

      Setl Group завершил строительство Плесецкой улицы от Комендантского проспекта до перекрестка с Верхне-Каменской улицей возле 6-й очереди ЖК «Чистое небо». Финансирование проекта осуществлялось из собственных средств холдинга.
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      07.11.2019 11:32

      Дайджест строительства объектов компании «Отделстрой»

      «Отделстрой» сообщает о ходе строительства жилых комплексов «Новый Лесснер» и «Новый Оккервиль» в октябре 2019 года.
      Glorax Development
      07.11.2019 11:12

      Сезонные скидки до 20% в проектах Glorax Development

      До конца декабря в четырех жилых комплексах компании Glorax Development действует уникальное предложение – скидки до 20% на определенный пул квартир.