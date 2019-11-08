КИО ставит шах на Е11. И собирается выселить похоронный дом

Смольный грозит выселить с земельного участка крупнейший в городе похоронный дом. Частная ритуальная компания, по мнению чиновников комитета имущественных отношений, более двух лет работает нелегально, будучи оформленной как стоянка и автосервис. Речь идет о бизнесе с годовым оборотом почти в 1 млрд рублей.

Подведомственное комитету имущественных отношений ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» собирается выселить ритуальное ООО «Чандлер» с земельного участка неподалеку от городского крематория и взыскать с него почти полмиллиона рублей штрафа. Процедура начнется со дня на день в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом «Фонтанке» сообщил директор ГКУ Юрий Ефремов после того, как в редакцию попала претензия из его ведомства, в котором «Чандлеру» рекомендовалось расторгнуть договор аренды и заплатить штраф.

Согласно договору аренды земельного участка, «Чандлер» должен был организовать там парковку для машин и автосервис, а на самом деле оказывает ритуальные услуги. Подписавшая документ начальник Агентства имущественных отношений Восточного направления ГКУ Юлия Таран сослалась на результаты проверки Росреестра.

ООО «Чандлер» – не совсем обычная компания. Ее уставный вид деятельности – «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», а реальный – предоставление полного комплекса ритуальных услуг. Более того, это самая стильная в Петербурге ритуальная компания, она имеет сайт, несколько залов для прощания с умершими и функционирует под брендом «Е11» по ассоциации с адресом – Екатерининский проспект, дом 11. Компания оказывает петербуржцам ритуальные услуги уже 2 года, и только теперь чиновники сделали открытие: оказывается, там не парковка для машин, а похоронный дом. В случае победы КИО в суде можно будет сделать вывод, что это единственная в нашем городе «нелегальная» ритуальная компания.





Индивидуальный предприниматель Александр Андреев, работающий под брендом «Ритуальное агентство «Петергоф», бывает в расположенном в нескольких сотнях метров от похоронного дома «Е11» морге Бюро судебно-медицинской экспертизы несколько раз в неделю. Он получает там справки о смерти родственников своих клиентов, оплачивает морговские услуги (так называемый туалет трупа), забирает урны после кремации (крематорий располагается неподалеку) или тела для перевозки на кладбища.

Александр немного знает, как устроен бизнес «Чандлера». По его словам, у входа в морг родственников умерших встречают агенты «Е11», задача которых – убедить людей воспользоваться услугами именно их ритуальной компании. По словам главы «Петергофа», у агентов есть норматив – приводить не менее 30 клиентов в день. Александр Андреев считает, что норматив перевыполняется и средний поток клиентов «Е11» составляет 40 человек ежедневно, а средний ценник на одного клиента с учетом кремации – 50 тысяч рублей, с учетом захоронения на кладбище – минимум 100 тысяч.

К сожалению, руководство «Чандлера» не отреагировало на редакционный запрос и не стало вступать в диалог с корреспондентом «Фонтанки», поэтому финансовый оборот компании мы можем прикинуть приблизительно, на основании общегородской статистики и слов бизнесмена Андреева, для которого «Чандлер» – конкурент.

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга предоставил статистику за 2018 год: 35 442 кремированных и 43 119 захороненных. Соотношение примерно 45% к 55%. Если считать, что Александр Андреев не ошибается и «Чандлер» обслуживает в среднем по 40 покойных в день, то в год количество его клиентов составляет примерно 14 600. Кстати, это около 70% всех покойных, ежегодно оказывающихся в Бюро судебно-медицинской экспертизы.

Предположим, 45% этих клиентов кремируется – этот поток можно оценить в 330 млн рублей в год. Если считать, что оставшиеся 55% обслуживаемых «Чандлером» покойных захораниваются на кладбищах, то их родственники должны оставлять в «Е11» не менее 800 миллионов. Арифметика дает итог: ежегодно родственники умерших оставляют в «Чандлере» около 1,1 млрд рублей, хотя «СПАРК-Интерфакс» оценивает доходы «Чандлера» в 2018 году в 4 млн рублей, а расходы – почти в 18,5 миллиона. Годовой оборот похоронного бизнеса Петербурга оценивается примерно в 6 млрд рублей, обнаруженный чиновниками комитета имущественных отношений похоронный дом забирает около 17% этой суммы.