В выходные в Петербурге и Ленобласти будет мокро, скользко и туманно

Синоптики и МЧС предупреждают водителей и пешеходов, что в ближайшие выходные на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области ожидается гололедица и местами – туман. Осадки тоже обещают: и снег, и дождь.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 9 ноября, ночная температура воздуха в Петербурге будет колебаться от -1 до +1 градуса, а днем потеплеет до +3...+5. Так что ночью и в первой половине дня местами будет туман, а на дорогах гололедица.

В воскресенье, 10 ноября, будет теплее: от +2 до +4 градусов ночью и от +6 до +8 днем. Из осадков в городе ожидается небольшой дождь – в конце дня в субботу и временами в воскресенье.

Зато в Ленобласти, помимо гололедицы и ночного-утреннего тумана, прогнозируют снег и мокрый снег ночью и дождь (в субботу – со снегом) днем. Температура воздуха 9 ноября ночью будет колебаться от -3 градусов до +2 и днем – от ноля до +5. 10 ноября в регионе тоже будет теплее, но не без скользких дорог: ночью от нуля до +5 градусов и днем от +3 до +8.

Ветер в области, в отличие от Петербурга, тоже даст о себе знать. Местами ожидается до 10 м/с.



