«Романтическая бойня». Три пальца отрубили греку в семейном доме генерала Генпрокуратуры Бочкарёва

Расправа на почве ревности произошла в доме семьи высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры, который вытаскивал из полковника Захарченко 9 миллиардов и надзирал за делами Браудера и Кумарина.

Как стало известно "Фонтанке.ру", вечером 7 ноября сотрудники уголовного розыска полицейского главка задержали 29-летнего петербуржца Юрия Бещенцева. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

По версии следствия, в ночь с 4 на 5 ноября в коттедже на улице Павловской в посёлке Ям-Ижора Тосненского района Ленобласти он напал с топором на 31-летнего петербуржца из ленинградских греков Панаета Панаетиди. Причиной стала ревность. По предварительным данным, Юрий пришёл мириться к даме своего сердца, 32-летней Светлане Бочкарёвой. С Панаетом её также когда-то связывали близкие отношения. Так случилось, что во время их романтического ужина Панает стал названивать бывшей подруге. По понятным причинам трубку она не снимала, и экс-возлюбленный явился лично. Возникший между соперниками разговор был явно агрессивным. Начался он, видимо, с обоюдной реплики «пошёл вон», а закончился тем, что ныне подозреваемый взялся за топор. Как говорят, оба соперника были подогреты алкоголем.

Пострадавшему удалось ретироваться, но недалеко. Около пяти утра 5 ноября сосед Светланы вышел и увидел еле стоящего на ногах молодого человека. «Вся голова в крови, босой, в "трениках" и майке. Крови очень много было», – рассказал он 47news. Пришелец помолчал и пошёл вдоль забора, но через несколько метров упал в траву. Оттуда его и забрала скорая. Медики зафиксировали открытую травму черепа, проломленный лоб и рубленые раны по всему телу. Особенно досталось рукам – на правой было отрублено три пальца.





Известно, что дом, где всё произошло, принадлежит семье 36-летнего замначальника Управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры генерал-майора Сергея Бочкарёва. Он известен тем, что осуществлял контроль за такими резонансными историями, как дело инвестора Уильяма Браудера, экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, "ночного губернатора" Петербурга Владимира Барсукова-Кумарина и его соратника по тамбовской группировке Михаила Глущенко. Братьями Магомедовыми тоже занимался. Он же предъявлял иск от имени Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства более 9 млрд рублей полковника полиции Дмитрия Захарченко.

Подробности этой истории, в которой пол стал цвета роз, читайте в материале 47news.