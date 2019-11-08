Два узбекских автобуса устроили гонки. В результате неудачного обгона пострадали 40 человек

Сорок человек получили травмы в ДТП с двумя автобусами под Ташкентом, в том числе один пассажир – травмы, не совместимые с жизнью.

Как сообщает МВД Узбекистана, 8 ноября около 7 часов утра на 52-м километре дороги Туйтепа — Янгиюль (Куйичирчикский район Ташкентской области) два автобуса Isuzu устроили гонки. Издание Gazeta.uz, уточняет, что на обгон пошёл автобус, который вёз сотрудников на предприятие «Азия Мебель» в Ташкент. Манёвр не удался: он задел второй автобус и съехал с проезжей части.

Медицинскую помощь получили 39 человек. Одного пассажира, 43-летнего мужчину, спасти не удалось: он скончался в отделении интенсивной терапии Куйичирчикской центральной больницы. 38 человек были отпущены на амбулаторное лечение, один остаётся в больнице.



