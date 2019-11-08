Европланировка – главный выбор новосела

Одним из главных предпочтений современного покупателя жилья становятся квартиры евро-формата. Их раскупают первыми, ими интересуются чаще других.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Основное преимущество и главное отличие квартиры евроформата – кухня, совмещенная с гостиной. Современные застройщики следят за тенденциями рынка и оперативно реагируют на запросы покупателей. Например, в компании «Строительный трест» эту тенденцию учли, и сегодня у застройщика расширен выбор квартир с европланировками.

Европланировки не случайно стали так популярны у нашего покупателя – они отличаются рациональным распределением площадей, при котором каждая зона получается максимально функциональной, как и вся квартира в целом. Здесь не остается неиспользуемых и «нелогичных» пространств – огромных коридоров и пустых углов, и каждый метр здесь используется.

Особенно этот формат полюбился семьям с детьми или только планирующим завести детей. Пространство евроквартиры можно поделить на зоны – приватную (комнаты) и общую (кухня-гостиная), где все члены семьи будут собираться и вместе проводить свободное время за общением.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Кухня-гостиная при такой планировке становится многофункциональной – зона приготовления и приема пищи параллельно может быть лаунж-зоной, если установить телевизор, и местом для отдыха и бесед с парой кресел, или даже дополнительной спальной зоной – если поставить удобный раскладной диван. В этой зоне можно общаться за общим столом, играть с детьми, вместе смотреть фильмы или делать уроки. Ну и особое удовольствие принимать здесь гостей – в кухне-гостиной они точно все поместятся.

Самое главное, что функционал пространства такой квартиры может меняться вместе семьей и ее жизненными обстоятельствами. Например, при рождении ребенка кухня-гостиная легко делится на две отдельные зоны – кухню и комнату, где никто не будет мешать друг другу. Если нужно поработать, то место для кабинета тоже можно отделить от кухонной части.

Поскольку «Строительный трест» создает свое жилье для семейного покупателя, европланировкам компания уделила особое внимание. В квартирографии застройщика вообще не присутствуют маленькие квартиры-студии, а просторные квартиры, где может собраться вся семья, напротив – в приоритете. Компания создает жилье только в сегментах комфорт-класса и выше, а значит, особенно внимательно подходит к качеству и деталям, учитывает запросы покупателей. Это касается и планировочных решений – сегодня все чаще в свои проекты «Строительный трест» закладывает кухни-гостиные.

В домах «Строительного треста» новоселы могут выбрать из нескольких вариантов европланировок. Размеры кухонь-гостиных в проектах компании можно сравнить с некоторыми квартирами-студиями на рынке. Например, в жилом квартале комфорт-класса NEWПИТЕР в поселке Новоселье и ЖК «Капитал» в Кудрово, площадь кухонь достигает 30 квадратных метров. В ЖК «Новое Купчино» площадь данной комнаты доходит до 28 кв. метров, а в ЖК бизнес-класса «Сосновка» – до 50 кв. метров.

Если говорить об интересных и новых вариантах планировок, стоит выделить «евродвушки», в которых предусмотрено наличие двух окон в кухне-гостиной. Это решение позволит покупателям в дальнейшем организовать полноценную двух- или трехкомнатную квартиру. Такие планировочные решения компания «Строительный трест» разрабатывает в новых лотах жилого квартала NEWПИТЕР.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/





ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

ЖК «Сосновка» – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/