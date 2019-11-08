Легковушка и маршрутка столкнулись на перекрестке Культуры и Луначарского. Поворот со второго ряда не удался

Серьезная авария с участием маршрутки произошла утром 8 ноября в Выборгском районе Петербурга. Один человек получил тяжелые травмы.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в 11:50 на перекрестке проспектов Культуры и Луначарского. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris стал поворачивать направо со второго ряда и столкнулся с ехавшим прямо по первому ряду попутным автобусом ПАЗ.

В результате ДТП, по предварительной информации Госавтоинспекции, водителя «Хёндэ» увезли в тяжелом состоянии. Водитель автобуса и пассажиры не пострадали.





По данным «Яндекс.Пробок», на перекрестке до сих пор затор из-за аварии. Особенно плотно на проспекте Луначарского от улицы Сантьяго-де-Куба к проспекту Культуры.