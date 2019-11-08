Квартирный вопрос участкового Крохина. В Петербурге снова идёт под суд приговорённый к пожизненному экс-полицейский

В Петербурге суд рассмотрит дело бывшего полицейского Сергея Крохина, который в свободное от службы время вёл охоту за чужими квартирами. Успехи на ниве риелторства уже потянули на пожизненное, но список убитых вырос.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 8 ноября в Колпинский суд поступило уголовное дело Сергея Крохина, который до 2015 года служил участковым уполномоченным в 39-м отделе полиции, а теперь обвиняется в серии убийств и мошенничестве. Экс-сотрудник готовится сесть на скамью подсудимых второй раз. В марте Санкт-Петербургский горсуд приговорил его к пожизненному пребыванию в колонии особого режима. Установлено, что Крохин ещё в бытность участковым сколотил группу «чёрных риелторов», которые в погоне за квартирами избавлялись от хозяев. Владельцев подыскивали со склонностью к алкоголю и наркотикам и старались устроить передозировку, маскируя стороннее вмешательство в их гибель.

План давал осечки: некоторые жертвы не имели отношения к квадратным метрам, другие упорствовали в нежелании употреблять запрещённые вещества и были задушены. Крохину вменяли организацию шести убийств, в двух из которых он выступил исполнителем.

В финансовом плане охотникам за недвижимостью откровенно не везло. Им удалось оформить на себя только долю квартиры в Колпино, продав её за 800 тысяч. Юридически завладеть квартирой на Английском проспекте почти за 6 млн им помешало задержание, квадратные метры в Пушкине также не достались.





«Коллеги» Крохина получили сроки до 13 лет. Сам бывший полицейский во время судебного разбирательства назвал ещё трех убитых. Новые эпизоды не выбивались из привычной схемы: в ход шли наркотики, алкоголь и фиктивный брак. Так, владелец одной из приглянувшихся преступникам квартир заподозрил неладное, когда поймал молодую жену на связи с одним из новых знакомых, переоформлять на неверную супругу жильё он отказался.

«К производству уголовное дело пока не принято», – уточнили в пресс-службе. Крохин ждёт суда в следственном изоляторе. Он пытался обжаловать пожизненный приговор, но в октябре Верховный суд ему отказал.