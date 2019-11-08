«Ситроен» с летней резиной прервал судебные дела. На Смольной разбиты машины работников арбитража

Массовое ДТП произошло снежным утром 8 ноября около здания Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Около 10:20 на Смольной набережной, у пересечения с улицей Смольного, водитель за рулём Citroёn C4 на летней резине не справился с управлением и произвел столкновение с тремя припаркованными автомобилями, сообщил «Фонтанке» читатель Михаил. Собственники разбитых машин, по его словам, в это время находились в суде.

«Фонтанка» поговорила с одной из потерпевших, хозяйкой «Форда Фокуса». Девушка действительно работает в суде. Об аварии ей рассказали коллеги. Она выбежала на улицу и убедилась, что в ДТП попала и её машина. «Фокус» стал первым на пути «Ситроена» и по инерции ударил стоящий перед ним Nissan Juke, а тот – Audi Q7. У «Ниссана», владелица которого тоже работает в суде, включилась аварийная сигнализация. Хозяин «Ауди» был на заседании. По данным «Фонтанки», мужчина является учредителем и генеральным директором двух юридических компаний.





Водитель «Ситроена», по нашим сведениям, – 36-летний петербуржец, сотрудник бухгалтерской фирмы. Ездит он достаточно аккуратно: за 2019 год постановлений о штрафах не нашлось, за 2018 год – четыре.

Владелица «Фокуса» подтвердила, что на «Ситроене» установлена летняя резина – это видно даже на фотографиях. По её словам, водитель объяснил, что хотел перестроиться из крайнего левого ряда в правый, но не рассчитал. В припаркованных машинах людей не было. Никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД уже оформили ДТП. У предполагаемого виновника есть ОСАГО, страховки каско нет. Владельцы трёх припаркованных машин связались со своими страховыми компаниями. Возможно, ущерб им придётся взыскивать через суд.