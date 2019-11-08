Накормили по сговору. Петербургское УФАС раскрыло очередной картель на рынке петербургского соцпитания

Петербургское УФАС России нашло нарушение закона о защите конкуренции в действиях ООО «Квадрат», ООО «Нур» и ООО «Ленагропром», оказывавших услуги по организации питания в школах Курортного района.

Как сообщило ведомство 8 ноября, при участии в аукционах на общую сумму 2,4 млн рублей компании использовали одинаковые ip-адреса. Заявки ООО «Квадрат» и ООО «Нур» были созданы в один день, одним и тем же автором. При этом снижение начальной максимальной цены контракта на торгах было минимальным.

Такие действия антимонопольщики расценили как картельный сговор (нарушение п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции). Компаниям будут назначены административные штрафы.

Это уже третий картель на рынке петербургского соцпитания, раскрытый петербургским УФАС в 2018-2019 годах. Так, АО «КСП Василеостровского района» совместно с АО «Фирма Флоридан» и ООО «Воскресенье» с 2015 по 2017 год участвовали в 50 аукционах на поставку продуктов питания, заключив контракты на общую сумму, превышающую 65,5 млн рублей.

ООО «Евроспецсервис», ООО «ЕСС», ООО «Торговый дом «Северо-Запад» и ООО «Специализированная торговая компания» участвовали в 27 закупках на поставку продуктов питания в лечебные, образовательные и социальные учреждения Санкт-Петербурга. По итогам торгов компаниями были заключены контракты на общую сумму, превышающую 5,6 млн рублей.



