На шахте в Германии произошел взрыв. Спасатели достали из-под земли десятки человек

В немецком регионе Саксония-Анхальт произошел взрыв химической смеси на шахте. Два человека пострадали, остальных удалось спасти.

«В шахте Тойченталь, согласно первоначальным данным, произошла дефлаграция. Два человека получили ранения, остальные в безопасности под землей», – сообщила 8 ноября полиция города Галле в своем twitter.

In der Grube #Teutschenthal gab es nach ersten Erkenntnissen eine Verpuffung unter Tage.



Es wurden 2 Personen verletzt, weitere befinden sich in einem gesicherten Raum unter Tage. — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) 8. November 2019





По информации https://www.mz-web.de/saalekreis/explosion-in-grube-teutschenthal-mehrere-verletzte---35-personen-noch-unter-tage-33432922 издания Mitteldeutsche Zeitung, во время ЧП на глубине 700 метров оставались 35 работников. Среди пострадавших лишь у одного серьезные повреждения. Он доставлен в городскую больницу.

Чуть позже полиция сообщила, что все шахтеры были спасены.

Alle Personen konnten geborgen werden.#Teutschenthal — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) 8. November 2019

Всего на шахте Тойченталь работают около 100 человек.