Полузащитник «Зенита» Ерохин заменит в сборной России Черышева
Полузащитник футбольного клуба «Зенит» получил приглашение в сборную России для подготовки к матчам отборочного цикла Евро-2020.
В национальной команде он заменит травмированного Дениса Черышева.
Ерохин присоединится к ранее вызванным Караваеву, Жиркову, Кузяеву, Оздоеву и Дзюбе.
Сборная России сыграет в середине ноября два матча — 16 ноября на «Газпром Арене» против Бельгии и 19 ноября в гостях у Сан-Марино. Подготовку к матчам команда Станислава Черчесова начнет 10 ноября в Сочи.