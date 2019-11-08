Петербургская команда по пара-гребле просит помочь в приобретении инвентаря для тренировок в межсезонье

Петербургской команде по паралимпийской гребле для ежедневных занятий, повышения профессионального уровня спортсменов и развития перспективных членов сборной города необходим тренажёр, который стоит 250 тысяч рублей. За счёт бюджетных средств сейчас его приобрести невозможно – это можно будет сделать лишь в конце 2020 года. Но для спортсменов такой перерыв в тренировках губителен.

Академическая гребля – паралимпийский вид спорта, в котором участники, находясь в лодке, с помощью вёсел и собственной силы, преодолевают дистанцию спиной вперед. Пара-гребля – сезонный вид спорта, и в межсезонье основная функциональная подготовка закладывается благодаря тренировкам на гребных тренажёрах, имитирующих сопротивление воды.

Также с помощью тренажёра концепта спортсмены с инвалидностью могут участвовать в соревнованиях Indoor rowing. В отличие от состязаний по академической гребле, они проходят не на воде, а в закрытых помещениях. Биомеханика движений на концепте практически такая же, но при этом отсутствуют факторы, осложняющие греблю, как волна, ветер и пр. Такие состязания позволяют атлетам совершенствовать свой технический уровень.

Старший тренер петербургской сборной по пара-гребле Светлана Суворова обратилась в Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» с просьбой помочь собрать 250 000 рублей для приобретения команде нового концепта, который позволит активно развиваться перспективному спортсмену Антону Воронову. Бюджет города формируется на год вперед и уже спланирован – в настоящий момент закупить концепт для команды нет возможности, она может появиться лишь в конце 2020 года, но отсутствие инвентаря такой длительный срок губительно для карьеры любого спортсмена.

Антон Воронов начал заниматься пара-греблей в клубе «Энергия» с начала 2019 года и сразу показал достойные результаты: серебряный призёр чемпионата России-2019, обладатель Кубка России-2019, победитель и серебряный призёр первенства Санкт-Петербурга. Также вошёл в состав сборной города на Неве.

В паралимпийский спорт Антона привел несчастный случай. До 2015 года его профессиональная деятельность была связанна с работой в горах, в сложных и опасных условиях в отделе «Лавинной безопасности». Проведение метеонаблюдений на горной метеостанции на высоте 1100 метров, принудительный спуск снежных лавин посредством подрыва взрывчатых веществ, прогнозирование и научная деятельность – в этом заключалась его работа.

Но 8 марта всё изменилось: на отроге горы Кукиссвумчорр Антон попал под лавину, получил открытый перелом обоих костей левой голени, развитие некроза мягких тканей и большеберцовой кости. Благодаря экстренной эвакуации и работе врачей, левую голень удалось спасти от ампутации, но в результате ряда операций левая нога, помимо укорочения на 4 см и ограниченного в подвижности голеностопного сустава, имеет поражения в мышцах и нервах.

С момента получения травмы он перенёс более 15 операций, благодаря мастерству и высочайшему профессионализму врачей Антон встал на ноги, занимается профессиональным спортом и считается одним из перспективных гребцов петербургской сборной.

«Академическая гребля для меня – это не просто спорт, а гораздо больше, это то, что вернуло меня к жизни и помогает мне чувствовать себя полноценным человеком», – признается Антон.

Для дальнейшего прогрессирования и реабилитации, а также достижения высоких показателей на российских и международных соревнованиях, Антону и команде необходим гребной тренажёр.

Фонд открыл сбор. Также узнать о том, как помочь спортсменам, можно связавшись с сотрудниками БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» : тел.: 8 (812) 983 72 21, e-mail: info@fondopora.ru.