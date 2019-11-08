В Кремле пообещали не запрещать «Википедию»

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал информацию о том, что после появления Большой российской энциклопедии «Википедию» могут заблокировать.

«Ни о каких запретах, каких-то препятствий к доступу к «Википедии» нет и речи быть не может», – цитирует 8 ноября заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, Большая российская энциклопедия создается как «гарантированный с точки зрения достоверности источник энциклопедических знаний», тогда как в «Википедии» правдивость «никем не гарантируется». При этом Песков назвал ресурс «уважаемым» и «популярным».

Напомним, что Владимир Путин в ходе заседания Совета по русскому языку в Кремле предложил заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией.

«Википедия» является общедоступной интернет-энциклопедией, представленной на многих языках. Сайт запущен в 2001 году, его владельцем является американская некоммерческая организация Wikimedia Foundation. Но качество ресурса нередко подвергалось сомнению, причем зачастую справедливому.



