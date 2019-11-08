Сбербанк представил самый мощный суперкомпьютер. Разрабатывать продукты на основе ИИ получится за часы

Сбербанк презентовал самый мощный суперкомпьютер в России. Как 8 ноября сообщает РБК, его производительность – 6,7 петафлопс, что, по словам создателей, в 2,7 раза больше показателей предыдущей сверхбыстрой машины.

С помощью компьютера Сбербанк рассчитывает ускорить создание сервисов и процессов на основе искусственного интеллекта (ИИ). Машина получила название Christofari – по имени первого клиента сберегательной кассы в России Николая Кристофари.

– Использование ресурсов суперкомпьютера повысит эффективность решения задач в области обработки естественного языка, компьютерного зрения, автоматизированного принятия решений, оценки и управления рисками, выявления мошенничества, предиктивной аналитики, создания голосовых помощников, чат-ботов и в других задачах, – пояснил гендиректор облачной системы SberCloud Александр Сорокоумов. Предполагается, что время на разработку продуктов на основе искусственного интеллекта теперь сократится с нескольких месяцев и недель до часов или даже минут, а сами модели ИИ получится делать сложнее.

До 12 декабря тестировать изобретение будут пользователи SberCloud, после этого суперкомпьютер станет доступен другим компаниям. Ранее самым быстрым суперкомпьютером в стране считался «Ломоносов 2», его мощность на тесте HPL Linpack, как отмечают в ТАСС, достигала 1,85 петафлопса. Величина измерения – «флопс» – показывает, сколько операций в секунду способна выполнять система.

Накануне стало известно о том, что ПАО «Силовые машины» в Петербурге запустили самый мощный вычислительный кластер в машиностроительной отрасли страны. Пиковая производительность компьютера – 170 терафлопс.



