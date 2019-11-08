«Винный шкаф» захлопнулся. Бар на улице Рубинштейна прекратит работу после долгой борьбы с жителями

Бар «Винный шкаф» на улице Рубинштейна прекратит работу 9 ноября, сообщило заведение на своей странице в социальной сети Facebook.

Причиной закрытия стал конфликт с жителями ресторанной магистрали и претензии Роспотребнадзора, пояснили в Ассоциации собственников и арендаторов стрит-ретейла.

Ранее «Фонтанка» писала, что ведомство сочло, что бар нарушает санитарные нормы и создает «реальную угрозу здоровью населения». В вину заведению ставили соседство на одном этаже с жилыми квартирами и отсутствие отдельной от жилого дома канализации и вентиляционного оборудования.

Летом 2019 года арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области запретил ООО «Любимое вино моей мамы», управляющему «Винным шкафом», осуществлять деятельность. Компания подала на апелляцию, настаивая, что в рамках судебного процесса не было представлено никаких экспертных заключений относительно ухудшения условий проживания, а без них физически нельзя устранить нарушения. Решение пока не принято, но «Винный шкаф» решил свернуть работу, не дождавшись его.





По данным СПАРК, ООО «Любимое вино моей мамы» принадлежит предпринимателям Евгению Тонкову и Евгению Хитькову. Евгений Хитьков также является совладельцем кофейни Serf Coffee, которую ранее Смольный выселил из принадлежащего городу помещения на ул. Рубинштейна, 10.

Бар «Винный шкаф» – далеко не первое заведение, которое закрывается после проверок Роспотребнадзора по сигналу от местных жителей, говорят в Ассоциации собственников и арендаторов стрит-ретейла. С начала этого года на улице Рубинштейна прекратили работу такие заведения как Varvara, «Скобари», «Китайская квартира Брюса Ли», Zazazu. Бар «Компромисс» столкнулся с недовольством местных жителей, еще не успев открыться. Заведению пришлось убрать с фасада дополнительное оборудование: маркизы, видеокамеру, звуковую колонку.

«История с «Винным шкафом» ярко иллюстрирует несовершенство действующего законодательства и норм, которые часто невыполнимы, когда речь идет о помещениях, расположенных в исторических зданиях. А это как минимум 90% рынка стрит-ретейла в центре Петербурга», – комментирует вице-президент Ассоциации собственников и арендаторов стрит-ретейла Артем Гудченко. По его словам, организация намерена исправить сложившуюся ситуацию с помощью саморегулирования.