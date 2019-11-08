Прокатить полицейского на капоте – недорого. В Петербурге пьяный студент, устроивший аттракцион с участием сотрудников МВД, откупился от уголовного дела

В Петербурге суд прекратил уголовное дело 21-летнего студента Никиты Гамзова, обвиненного в насилии над представителями власти. Прощение двух полицейских приобретено за 200 тысяч рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 8 ноября, Гамзов обвинялся по части 1 статьи 318 УК за то, что пьяным оказал сопротивление двум сотрудникам – одного протащил на капоте, а вторую побил.

Студента остановили в Шушарах ночью 24 августа 2019 года, потребовали документы на автомобиль. Он резко ускорился и сбил полицейского отдельной роты патрульно-постовой службы Пушкинского ОМВД Зайцева. Патрульный запрыгнул на капот, чтобы не попасть под колеса, Гамзов продолжил движение. Оперативный дежурный Якубова сунула руку в салон, пытаясь вытащить ключи из замка зажигания, и получила три удара.

Езда с полицейским на капоте длилась метров сто, после чего Зайцев слетел на землю.





Пока шло следствие, Гамзов успел найти общий язык с потерпевшими сотрудниками. Он выплатил по 100 тысяч рублей каждому. В суде защита студента заявила ходатайство о прекращении дела в связи с деятельным раскаянием.

«Потерпевшие подтвердили, что подсудимый возместил причиненный им вред, принес извинения, чем загладил вину, привлекать к уголовной ответственности они желания не имеют», – уточнили в пресс-службе судов.

Против прекращения уголовного дела резко возражала прокурор, заявив, что совершенное против власти преступление не должно быть безнаказанным. Считать выплату по сто тысяч внеплановой премией ко Дню полиции, который будет отмечаться 10 ноября, гособвинитель отказалась.

Отсутствие претензий к Гамзову и его признание вины стали веским основанием для Пушкинского районного суда. Он прекратил дело в связи с деятельным раскаянием.

Ранее мировой судья лишил Гамзова водительских прав на один год.

В 2016 году сотрудники уголовного розыска Петербурга по тому же принципу простили своих обидчиков после конфликта в клубе «Лансдорф» на Гороховой улице. Оперативники были биты подручными средствами и огнестрельным оружием. В тот вечер они отмечали профессиональный праздник – День уголовного розыска.