Рентген, почтовый индекс, вертолёт, PayPal и WhatsApp и куча чего ещё. Зеленский объявил, чем человечество обязано украинцам

Новый президент Украины, в недавнем прошлом комик Владимир Зеленский решил напомнить человечеству, чем оно обязано украинцам. Получилось масштабно, но не убедило.

Государство, в нынешнем своём виде существующее лишь с советских времен, а до этого бывшее частью Российской империи, по мнению его главы, может похвастаться кучей прорывных идей. «Он напомнил, что именно украинцы подарили человечеству первый вертолет, ракетный двигатель и искусственный спутник Земли, сделали прообразы рентгена и компакт-диска, изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, построили самый большой в мире самолет, а также создали сервисы PayPal и WhatsApp», – сообщает пресс-служба Зеленского 8 ноября.

«Именно люди являются нашим самым большим капиталом. Это тот «made in Ukraine», которым мы гордимся и который дает нам конкурентное преимущество», – подчеркнул глава украинского государства. Но на этом не успокоился.

Он решил прокомментировать видеосюжет, показанный перед его выступлением на этом мероприятии – Киевском международном экономическом форуме. «На этом видео было показано, что к 2050 году в мире будет два главных игрока – Китай и Индия. И здесь также было сказано, что футурологи иногда ошибаются. Когда я решил идти в президенты Украины, тоже было два других лидера. Но – футурологи иногда ошибаются. Поэтому мы должны сделать все, чтобы и на этот раз футурологи тоже ошиблись, и чтобы между Индией и Китаем свое достойное место заняла Украина», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Комментарии излишни.



