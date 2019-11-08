Если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Отпускные петербуржцы предпочли Средиземное море Черному

В пятерку стран, куда петербуржцы ездили в этом отпускном сезоне, вошли Финляндия, Белоруссия, Турция, Италия, Эстония. Последняя вытеснила Испанию из списка лидеров.

Такие цифры 8 ноября приводят аналитики банка «Санкт-Петербург» на основе исследования отпускных транзакций своих клиентов летом и осенью этого года.

Большинство из двух миллионов изученных туристов – петербуржцы. Статистика банка показала заметный рост турпотока в Турцию, принявшую на 30% больше туристов по сравнению с 2018 годом. Параллельно число туристов, выбравших Грузию, сократилось – тоже на 30%. Общее число туристов выросло только на 3%.

Еще аналитики отметили перераспределение путешественников из Нидерландов в Бельгию, из Венгрии – в Чехию и Словакию. Доминикана потеряла 40% гостей из Петербурга, Армения привлекла на 25% больше. К Бразилии и Аргентине интерес возрос в два раза.





Что касается трат, то клиенты банка стали покупать за рубежом на 11% больше, чем в прошлогодних отпусках. Основные статьи расходов – еда, одежда, развлечения и транспорт. При этом женщины-туристки тратились активнее мужчин.

Средняя сумма чека зарубежных покупок у клиентов банка составила не так много – 2568 рублей. «Шиковали» больше всего на Мальдивах, где средний чек равняется 38431 рублю, а скромнее всего тратили в Эстонии – 1864 рубля. Больше всего денег в кафе и ресторанах петербуржцы оставляли в Монако – в среднем 6723 рубля, меньше всего – на острове Тайвань, всего 245 рублей.

На одежду больше всего тратили в Сингапуре – в среднем более 95 тысяч рублей, а экономнее всего она обходилась в Белоруссии – средний чек этой категории товаров здесь 2147 рублей. В целом магазины одежды стали основной категорией трат туристов в Турции, Италии, Испании, Германии, Австрии, США и Эстонии.