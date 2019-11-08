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Бизнес-трибуна
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08.11.2019 17:00
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Коливинги приходят в город

Прошли те времена, когда нужно было выбирать раз и навсегда работу, квартиру и город. Именно поэтому coliving как формат размещения становится все популярнее. Екатерина Тейдер, руководитель направления девелопмента Becar Asset Management, рассказала, как формат осваивается в Петербурге.

Коливинги приходят в город

Екатерина Тейдер, руководитель направления девелопмента Becar Asset Management/ фото предоставлено компанией Becar Asset Management

Новое поколение не боится перемен: его представители не отказываются от путешествий, не готовы на ипотечный кредит и ценят поддержку друзей. Миллениалы по всему миру выбирают между офисом и удаленной работой, отдельной квартирой и совместным проживанием, стабильностью и новыми впечатлениями. В основе нового образа жизни – свобода, как базовая ценность. И если рынок, к изменениям привыкнет не сразу, то новое поколение подстегнет его рублем. Аналитики Becar провели масштабное исследование мирового рынка коливингов, которое показало, что если до 2018 года в мире насчитывался всего 191 проект, то только за последние два года рынок вырос в 5 раз до 957 проектов.  

Сервис вместо метров

При всей доступности рынка жилья и снижающимся ставкам ипотеки многие молодые специалисты не могут позволить себе купить жилье. Новое поколение арендаторов предпочитает платить не за квадратные метры, а за сервис и свободное время, которое не занято бытовыми проблемами. В классических коливингах резидентам доступны прачечные, спа-зоны, фитнес, коворкинг, библиотеки, лекционные пространства и event-площадки – все это создает многофункциональное пространство. Характерным отличием этого формата становится наличие комьюнити-менеджмента, который сохраняет вовлеченность арендаторов в совместную профессиональную и социальную жизнь. Коливинг позволяет сосредоточиться на развитии своего дела, профессиональном росте и общении в кругу единомышленников: быт перестает быть проблемой и не принесет неожиданных расходов на ремонт и эксплуатацию помещения. 

Стоимость аренды в крупных сетевых проектах в среднем начинается от 10 000 рублей в месяц, при этом площадь юнита для личного размещения 20 кв. метров. В нашем проекте мы ориентируемся на ставку 35 900 руб./мес. В некоторых проектах есть минимальный срок проживания, который предполагает, что за этот период вы сможете интегрироваться в сообщество. Цель такого ограничения – позволить людям наладить новые партнерства и обзавестись друзьями. 

Теперь в Петербурге

Первый проект коливинга в России, соответствующий качественным критериям формата, появится в Петербурге, в рамках масштабного отельного комплекса на 1500 юнитов на улице Орджоникидзе, 44. В двух столицах есть несколько частных инициатив, использующих коливинг в названиях, но фактически они отражают лишь концепт совместного проживания. 

В современном мире, где все мы в режиме online, коливинг способствует «живому общению» благодаря регулярным мероприятиям в зоне общественных пространств или простой беседе за завтраком. Вместо того, чтобы пожелать резиденту хорошего отдыха на ресепшене при заселении, мы решили пойти дальше – и спросить его о том, что ему интересно, с кем он хочет познакомиться и чем, мы можем быть ему полезны. Коливинг на Орджоникидзе – это новый формат городского пространства, резиденты которого чувствуют поддержку и заботу. 

Многие несправедливо называют коливинги современными коммуналками, но команды, создающие такие пространства, не планируют возвращать советское наследие. Есть несколько принципов проектирования в основе совместного проживания: люди не готовы делить спальню, но не против ужина на общей кухне. Поэтому в коливинге на Орджоникидзе мы создаем комфортное и функциональное личное пространство с отдельным санузлом, и компенсируем его небольшие размеры просторными общественными зонами. Ведь современные арендаторы готовы платить за привилегию жить рядом с соседями, в которых они уверены.

На чем заработать

Мы разделяем инвесторов проекта и его резидентов, поскольку помещение в коливинге люди приобретают в собственность не для личного проживания, а с инвестиционной целью. Владельцы зарабатывают на аренде с помощью профессиональной УК. Небольшие номера, а следовательно – низкий порог входа в сделку делают продукт доступнее, чем покупка отдельной квартиры для сдачи в аренду, а время на управление сокращается в разы, поскольку ответственный оператор берет на себя операционные вопросы. 

Затоваривание рынка апартаментов и инертность рынка недвижимости рано или поздно приведет нас к тому, что инвесторы будут более вдумчивыми, а проекты с понятной концепцией окажутся в лидерах. Коливинг благодаря новизне на российском рынке привлекает внимание, при этом у него довольно четко определена целевая аудитория, а сочетание кратко-, средне- и долгосрочной аренды позволяет управлять загрузкой, особенно в низкий сезон. Поэтому для многих коливинг может стать возможностью повысить доход, инвестировав в недвижимость. Долгосрочная стратегия предполагает меньший риск, чем работа с хостелами или реновация коммунальных квартир в центре Петербурга.


 

Апарт-комплекс «Орджоникидзе, 44» – застройщик ООО «Орджоникидзе, 44», проектная декларация на сайте https://ord44.ru/

 

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