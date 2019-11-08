Вонь терзает жителей колпинского Простоквашино. Зажимать носы предстоит месяц

В Колпинском районе Петербурга второй день принюхиваются, пытаясь определить источник неприятного запаха. На ближайший месяц с душком придётся смириться – разогнать его сможет разве что ветер.

Как сообщили «Фонтанке» читатели 8 ноября, задыхаться в колпинском микрорайоне Простоквашино начали накануне. Стойкий запах чувствовался у домов рядом с торговым центром «Ока» на Октябрьской улице, он распространялся на несколько километров вдоль железной дороги.

По ощущением жителей, дышать приходится смесью химии с бытовыми отходами. Открывать окна и впускать сложный аромат в квартиры не рискуют.

«Ребёнка чуть не стошнило», – жалуются в соцсетях живущие в Колпино и сетуют, что определить эпицентр не представляется возможным.





«Воняет, ещё как воняет. Пусть службы приедут и понюхают. Это же просто невозможно так работать», – поделились трудностями в самом торговом центре «Ока».

Как объяснили в районной администрации, службы уже всё разнюхали. Источником устойчивого запаха являются соседи. Племхоз имени Тельмана удобряет поля, душок с оттенками аммиака доносится до города.

«Совхоз проверяли – никаких превышений нет», – говорят в администрации, отмечая, что в концентрации запаха отчасти виновата безветренная погода.

В самом совхозе подтвердили, что удобрения прошли всевозможные проверки, ничего опасного в них нет, но душок, действительно, малоприятен.

«А что делать?.. Я стою сейчас в двух метрах, терпеть можно. И жена меня вечером домой пускает. Если не будем удобрять, то ничего расти не будет», – рассказал «Фонтанке» агроном предприятия.

Вчера был пробный день. В полную силу удобрять поля, общая площадь которых достигает примерно 350 га, начали сегодня. Как оценили в совхозе, из расчёта по 15 га в день все работы займут чуть меньше месяца.