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08.11.2019 12:37
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«АвтоВАЗ» запатентовал интерьер «преемника «Нивы» - нового внедорожника LADA 4x4 Vision

«АвтоВАЗ» запатентовал интерьер «преемника «Нивы» - нового внедорожника LADA 4x4 Vision

АО «АвтоВАЗ» запатентовало интерьер нового автомобиля. Соответствующий документ был опубликован на сайте Роспатента, а приложенные изображения дают представление о том, как будет выглядеть салон преемника LADA 4x4.

Как сообщает 8 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», запатентованный интерьер – это салон концепта LADA 4x4 Vision, который был впервые представлен на Московском автосалоне в 2018 году. «Ничего общего с производственными моделями он не имеет», – отметили в компании.

«АвтоВАЗ» запатентовал интерьер «преемника «Нивы» - нового внедорожника LADA 4x4 Vision

Среди авторов интерьера значится и главный дизайнер «АвтоВАЗа» Стив Маттин.


LADA 4x4 Vision считается преемником внедорожника LADA 4x4, хотя пока является лишь концептом. Экстерьер внедорожника компания запатентовала в апреле 2019 года. В серийное производство преемника «Нивы» могут запустить не ранее 2022 года.

«АвтоВАЗ» запатентовал интерьер «преемника «Нивы» - нового внедорожника LADA 4x4 Vision

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