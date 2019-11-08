«АвтоВАЗ» запатентовал интерьер «преемника «Нивы» - нового внедорожника LADA 4x4 Vision

АО «АвтоВАЗ» запатентовало интерьер нового автомобиля. Соответствующий документ был опубликован на сайте Роспатента, а приложенные изображения дают представление о том, как будет выглядеть салон преемника LADA 4x4.

Как сообщает 8 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», запатентованный интерьер – это салон концепта LADA 4x4 Vision, который был впервые представлен на Московском автосалоне в 2018 году. «Ничего общего с производственными моделями он не имеет», – отметили в компании.

Среди авторов интерьера значится и главный дизайнер «АвтоВАЗа» Стив Маттин.





LADA 4x4 Vision считается преемником внедорожника LADA 4x4, хотя пока является лишь концептом. Экстерьер внедорожника компания запатентовала в апреле 2019 года. В серийное производство преемника «Нивы» могут запустить не ранее 2022 года.