Эстония собирается ограничить поток гастарбайтеров

Глава МВД Эстонии Март Хельме заявил, что прибалтийской республике необходимо поднять минимальную зарплату иностранцам, чтобы ограничить приток иммигрантов.

«Мы не хотим, чтобы в Эстонию приезжали люди, которые делают самую дешевую работу. А хотим, чтобы приезжали люди, которые имеют высокую квалификацию. Мы хотим, чтобы им платили полторы средней зарплаты Эстонии», – цитирует 8 ноября заявление Хельме агентство ERR.

По его словам, для нововведений необходимо провести консультации с властями. Также МВД предлагало ввести квоту для мигрантов в 1314 человек в 2020 году.





Хельме не уточняет, кого он имел в виду, говоря о неквалифицированной трудовой миграции, однако ранее он выступил против безвизового режима с Украиной. «Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», – заявил министр.

При этом в Союзе работодателей идею министра не одобрили, отметив негативные последствия для эстонской экономики.