Для клиентов «Строительного треста» снижена ставка по ипотеке от банка-партнера – от 7,95% годовых

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Банк «Открытие» – партнер компании «Строительный трест» – в рамках программы «Новостройка» снизил ставку для покупателей квартир в строящихся комплексах от 7,95% годовых.

Согласно условиям банка «Открытие», данная ставка действует при сумме кредита от 4 млн рублей до 30 млн рублей и заключении кредитного договора в течение 30 календарных дней с момента одобрения ипотеки. Если сумма кредита от 500 тыс рублей до 4 млн рублей, ставка составит от 8,1% годовых. Первоначальный взнос по программе «Новостройка» должен составлять от 20% от стоимости недвижимости. Срок кредитования: от 3 года до 30 лет.

Ипотечное кредитование по сниженной процентной ставке – от 7,95% – доступно покупателям квартир в строящихся лотах ЖК «Капитал» в Кудрово и ЖК NEWПИТЕР в гп. Новоселье, ЖК «Архитектор» в Кудрово, ЖК «Новое Купчино» во Фрунзенском районе.

Более подробная информация об условиях кредитования на сайте банка «Открытие» или в отделе продаж компании «Строительный трест» по телефону: (812) 331-2000.

ПАО Банк «ФК Открытие» лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/