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Город
08.11.2019 12:25
Печать

Петербуржцам предлагают компенсацию за покупку приставки для ТВ. Деньги мизерные, усилия колоссальные

Петербуржцам предлагают тысячу рублей компенсации за покупку приставки, необходимой для перехода на цифровое ТВ. Деньги дадут только малоимущим, некоторым пенсионерам и семьям с несовершеннолетними детьми. Примечательно, что в МФЦ за компенсацией приглашают прийти и лиц без определённого места жительства. При этом для получения матпомощи нужно собрать большой пакет документов, что, вероятно, сильно поубавит количество желающих. 

О «комплименте» от государства 8 ноября сообщили в комитете по печати и взаимодействию со СМИ. 

«14 октября 2019 года Санкт-Петербург перешел на цифровое ТВ, а вещание на аналоговых каналах было прекращено. Для того, чтобы продолжать быть в курсе мировых событий, владельцам телевизоров, принимающих только аналоговый сигнал, необходимо приобрести специальную цифровую приставку», – напомнили в Смольном. 

Малообеспеченным гражданам предлагают компенсацию расходов на  приобретение и подключение приёмника для «цифры». Материальную помощь можно оформить в любом городском МФЦ. 


«Семья или одинокий гражданин признаются малообеспеченными, если их среднедушевой доход по не зависящим от них причинам не превышает двукратной величины прожиточного минимума на душу населения на дату обращения. По состоянию на ноябрь 2019 года величина двукратного прожиточного минимума в Санкт-Петербурге на душу населения составляет 22 930 руб. 60 коп.», – подсчитали в комитете. 

Обратиться за материальной помощью имеют право только россияне с постоянной и временной пропиской в Петербурге. Также в МФЦ приглашаются лица БОМЖ, если они или кто-то из членов их семьи подпадает под одну из следующих категорий: достигшие возраста 65 лет и старше, инвалиды, безработные (зарегистрированные в службе занятости в качестве безработного). А также семьи с несовершеннолетними детьми или ребёнком-инвалидом. 

Заявление должно быть подано в течение трех месяцев после месяца, в котором гражданин произвел расходы.

Для выдачи тысячи рублей в МФЦ попросят пакет документов – паспорт, прописку, справку о членах семьи, справку об инвалидности, справку из службы занятости, справку о доходах всей семьи за последние три месяца, документы, которые подтверждают причины, по которым семья малоимущая, чек на покупку приставки.

Размер компенсации составит до 1000 рублей. В эту сумму укладывается стоимость ресивера.  

 

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