В Петербурге умер историк и археолог Лев Клейн

Историк, археолог, антрополог и один из основателей Европейского университета Лев Самуилович Клейн скончался накануне в Петербурге. Ему было 92 года.

О смерти Клейна сообщили в соцсети публицист Николай Подосокорский и депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский.

Лев Клейн 20 лет преподавал в ЛГУ, опубликовал на родине и за границей большое количество монографий. Исследовал катакомбную культуру бронзового века на Украине и Южной России, этногенез индоевропейцев, отстаивал «норманнскую» теорию возникновения древнерусского государства, изучал тексты Гомера. Среди его антропологических исследований можно выделить изучение языческих мотивов восточного славянства и гомосексуальности как девиантного поведения.

Лев Клейн был одним из инициаторов создания Европейского университета. По его воспоминаниям, идея появилась после того, как в Москве начали организовывать Американский университет.



