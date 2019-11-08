В полиции Будапешта остаются два болельщика ЦСКА, задержанных во время беспорядков

В полиции Будапешта остаются два болельщика ЦСКА, задержанных во время стычки между фанатами ЦСКА и "Ференцвароша" в Будапеште. Как сообщает пресс-служба посольства России в Венгрии, диппредставительство работает над освобождением граждан РФ.

Остальные российские граждане отпущены венгерской полицией вскоре после задержания, добавляют дипломаты.

Напомним, накануне перед началом матча группового этапа Лиги Европы между армейцами и венгерской командой (он начался в 23.00 мск) произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, в том числе представителями органов охраны правопорядка. Несколько граждан РФ были задержаны полицией Будапешта. Сама встреча клубов завершилась нулевой ничьей.



